Der erste seiner Art in Deutschland: Bio-Laden eröffnet in Frankfurt - mit ganz besonderem Anliegen

Von: Boris Schlepper

Die Paste aus Tannenzapfen ist besonders magnesiumhaltig, weiß Verkaufsleiter Ali Duru. © Monika Müller

Ein neuer Bioladen auf der Berger Straße in Frankfurt will traditionelle Geschmäcker wiederbeleben. „Bio Woow“ ist das erste deutsche Franchise der türkischen Bio-Kette.

Frankfurt - Auf die getrockneten Früchte ist Ali Duru besonders stolz. Reif vom Baum gepflückt seien die Feigen, Pflaumen, Aprikosen und Kakis. Und anschließend unter der heißen Sonne der Türkei getrocknet, wodurch sie ihren Geschmack behielten und lange haltbar blieben. Dass die Früchte auf diese Weise zubereitet werden, habe seine Familie selbst angeregt. Seit Kurzem sind sie in einem Bio-Laden in der Berger Straße 16 in Frankfurt erhältlich.

Frankfurt: Neuer Bioladen eröffnet - erster deutsche Franchise von türkischer Bio-Kette

„Bio Woow“ heißt das Geschäft: das erste deutsche Franchise der türkischen Bio-Kette, sagt Duru, der als Verkaufsleiter seit Mitte April hinter der Theke steht. Sein Bruder Alpay Duru ist der Geschäftsführer, dessen Freund Yunus Emre Demirkiran Mitinhaber. In den Räumen war in den vergangenen Jahrzehnten das Geschäft Adele Beck beheimatete, das Wohnaccessoires und Kleidung verkaufte.

Ali Duru versteht das Geschäft seiner Familie nicht als Konkurrenz zu anderen Bioläden im Nordend. „Wir ergänzen das Angebot. Wir haben komplett andere Sachen.“ Waren, die es ansonsten kaum auf dem Markt gebe – wie etwa die Trockenfrüchte, die durch die Sonne und nicht durch Schwefel haltbar gemacht werden. Aber auch Tannenzapfenpaste, Johannisbrotmelasse und verschiedene Kräutersäfte – alle ohne Konservierungsstoffe. „Wir haben das Konzept, alte, traditionelle Geschmäcker wiederzubeleben“, sagt der Verkaufsleiter.

Öffnungszeiten Bio Woow, Berger Straße 16, hat montags bis samstags von 9 bis 22 Uhr geöffnet.

Ali Duru kennt die Herstellung noch aus seiner Kindheit. Als er jung gewesen sei, habe er in der Türkei seiner Großmutter oft geholfen, im Sommer Früchte zu pflücken und auf heißen Felsen zu trocknen. „Das wollten wir auch bei uns verkaufen.“ Da das Unternehmen direkt bei den Hersteller:innen kaufe, habe seine Familie die Anregungen weitergeben können.

Neben Pasten, Säften und Trockenfrüchten bietet Duru vor allem Bio-Waren aus der ganzen Türkei an. Pistazien aus Siirt, einer Stadt in Südostanatolien, Haselnüsse aus der Schwarzmeerregion, Oliven von der Grenzregion zu Bulgarien, zählt der 43-Jährige auf. Das Obst und Gemüse sei dagegen vor allem regional und saisonal, um die CO2-Bilanz gering zu halten, Weine ebenfalls. Angeboten werden etwa auch Milchprodukte, Tees, Marmeladen und eine Auswahl an kosmetischen Artikeln.

Bereits im Oktober hat die Familie Duru das Ladengeschäft übernommen. Durch die Bio-Zertifikation habe sich die Eröffnung verzögert, sagt Ali Duru. Denn die Waren müssen sowohl in der Türkei als auch für Deutschland zertifiziert werden. Auch habe es länger gedauert, bis alle Waren aus der Türkei eingetroffen seien. Noch gibt es einige, deren Etiketten nicht auf Deutsch sind, „das müssen wir noch nachholen“.

