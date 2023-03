Schöner Radeln in der Nordendstraße

Von: Boris Schlepper

Teilen

Auf der nördlichen Seite der Nordendstraße ist mehr Grün geplan. © peter-juelich.com

Die Stadt plant die zweite Umgestaltung zur fahrradfreundlichen Nebenstraße im Stadtteil. Im kommenden Jahr soll es in der Nordendstraße losgehen.

Die Nordendstraße soll voraussichtlich im kommenden Jahr zur fahrradfreundlichen Nebenstraße umgestaltet werden – als zweite Straße im Nordend nach dem Oeder Weg, wo die Arbeiten bereits abgeschlossen sind. Die Bau- und Finanzierungsvorlage sei derzeit in Arbeit und sollte in den nächsten Monaten zur Beschlussfassung vorliegen, teilt Stefan Lüdecke, Referent im Mobilitätsdezernat, auf Anfrage mit. Je nach Beschluss sei mit der Umsetzung wahrscheinlich 2024 zu rechnen.

Die Verkehrsführung in der Nordendstraße werde dabei nicht geändert, so Lüdecke, da das dortige Verkehrsaufkommen „ohnehin sehr gering ist“. Nach der bisherigen Planung sei auch nicht vorgesehen, eine Fahrradstraße auszuweisen, „insofern wird sich die Vorfahrtregelung auch nicht ändern“. Ebenso wenig sei eine Möblierung geplant. „Die Maßnahme hat keinen provisorischen Charakter.“

Konkrete Planungen gebe es bereits für den Abschnitt zwischen Lenaustraße und Nibelungenallee, so der Referent. Durch den Sanierungsbedarf bestehe dort ein besonderer Druck. Vorgesehene Änderungen seien etwa vorgezogene Seitenräume, sogenannte Gehwegnasen, an der Kreuzung Spohrstraße. Damit einher gehe eine barrierefreie Umgestaltung. Geplant sei zudem eine Änderung der Parkordnung, um die Übersicht für den Rad- und Fußverkehr zu verbessern. Den nördlichen Straßenraum der Nordendstraße will die Stadt aufwerten, indem die Grünfläche zwischen den Bäumen miteinander verbunden werden. An der Einmündung von der Nibelungenallee werde die Fahrbahn angehoben.

Die geplante Umgestaltung der Nordendstraße ist aus Sicht von Stefan Lüdecke jedoch „nicht mit der des Oeder Wegs vergleichbar“. Dort hat die Stadt seit 2021 – testweise – etwa Radzonen markiert, Stadtmobiliar aufgestellt und die Einfahrt für den motorisierten Verkehr von Norden und Süden kommend erschwert, um Pendlerinnen und Pendler zu verdrängen (die FR berichtete).

Gegen die Umgestaltung gibt es Widerstand. Vor allem Anwohnende des Holzhausenviertels klagen über eine Zunahme des Verkehrs. Sie forderten, den „Diagonalfilter“ an der Kreuzung Holzhausenstraße / Oeder Weg zurückzubauen. Dieser bewirkt, dass Kraftfahrzeuge dort links abbiegen müssen, Autos auf der Holzhausenstraße haben rechts in den Oeder Weg einzubiegen. Der Ortsbeirat hat sich jüngst mehrheitlich dagegen ausgesprochen, die Maßnahmen zurückzunehmen und das Ende des Verkehrsversuchs 2024 abzuwarten.

Der Radentscheid begrüßt die Entscheidung des Gremiums. Langfristig müssten die provisorischen Maßnahmen nun noch verstetigt werden, fordert die Initiative. Die begleitende Untersuchung der Fachhochschule habe gezeigt, dass die Mehrheit der Menschen auf dem Oeder Weg zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs seien. Die im Ortsbeirat vorgestellten weiteren Diagonalfilter am Frauensteinplatz sowie in der Falkensteiner Straße zeige, „wie viel Platz für Menschen entstehen kann: zum Sitzen, Unterhalten, Spielen“, so ADFC-Sprecher Alexander Breit. Auch der Diagonalfilter auf dem Oeder Weg könne noch viel ansprechender gestaltet werden „und einen echten Mehrwert für das Nordend als Treffpunkt und Platz bieten“. Ebenso könnten die vom Ortsbeirat vorgeschlagenen Filter an der Ecke Schwarzburg- / Humboldtstraße zur Lebensqualität beitragen.