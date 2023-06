Ruhe für die Finkenhofstraße

Von: Boris Schlepper

In der Finkenhofstraße wird über Durchgangsverkehr geklagt. © Enrico Sauda

Der Ortsbeirat setzt sich für die Umwandlung in eine Anliegerstraße ein.

In der Finkenhofstraße könnte es demnächst ruhiger werden. Der Ortsbeirat 3, der für das Nordend zuständig ist, will, dass der Magistrat prüft, ob der Abschnitt zwischen Eschersheimer Landstraße und Bornwiesenweg zur Anliegerstraße umgewidmet werden kann. Eine gemeinsame Vorlage von Linke und Grünen hat das Stadtteilgremium in seiner jüngsten Sitzung gegen die Stimmen von CDU und FDP auf den Weg gebracht.

Der Finkenhofweg sei die schmalste Durchgangsstraße im Nordend, heißt es in der Begründung der Vorlage. Der nördliche Gehweg, an dem Längsparken erlaubt ist, sei nur zwischen 55 und 85 Zentimeter breit. Der gegenüberliegende Bürgersteig sei mit 0,7 bis maximal ein Meter kaum breiter. Personen, die dort etwa mit Gehhilfen, Einkaufstaschen oder Kinderwagen unterwegs seien, sähen sich häufig gezwungen, auf die Fahrbahn auszuweichen.

Diese ist nach Angaben des Ortsbeirats jedoch so schmal, dass beispielsweise Fahrzeuge der Müllabfuhr oder Rettungswagen oft nur passieren könnten, wenn sie auf den südlichen Gehweg auswichen. Diese ohnehin schon prekäre Situation habe sich durch die Umgestaltung des Oeder Wegs durch damit verbundenen massiven Ausweichverkehr „erheblich zugespitzt“.

Der Ortsbeirat verweist in seinem Antrag darauf, dass er erst im Februar gefordert hat, die Idee eines Superblocks für das Gebiet zwischen Eschersheimer Landstraße, Alleenring, Eckenheimer Landstraße und Anlagenring aufzugreifen. bos