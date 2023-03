Offener Brief gegen die Sperre im Oeder Weg

Von: Boris Schlepper

Der sogenannte Diagonalfilter an der Kreuzung Holzhausenstraße / Oder Weg soll wieder abgebaut werden, fordern Kritikerinnen und Kritiker. © christoph boeckheler*

Anwohnende rund um den Oeder Weg machen gegen – oder für – die fahrradfreundliche Umgestaltung mobil. Zwei Bürgerinitiativen zur Verkehrspolitik kündigen an, künftig zusammenarbeiten zu wollen.

Die Debatte um die Umgestaltung des Oeder Wegs zu einer fahrradfreundlichen Nebenstraße und die Auswirkung auf die Seitenstraßen heizt die Gemüter wenige Tage vor der Wahl des neuen Oberbürgermeisters weiter auf. Bürgerinnen und Bürger, die den Wandel begrüßen oder ablehnen, haben jetzt jeweils Gleichgesinnte mobilisiert. Viele wollen in die Sitzung des Ortsbeirats 3 (Nordend) am heutigen Donnerstag kommen.

Dort stehen mehrere Anträge zu der Thematik auf der Tagesordnung. Ökolinx spricht sich etwa dafür aus, die Durchfahrt auf der Cronstettenstraße zu unterbrechen, um die Menschen dort zu entlasten. Die SPD will, dass der sogenannten Diagonalfilter, der die Durchfahrt des motorisierten Verkehrs an der Kreuzung Holzhausenstraße / Oeder Weg verhindert, so versetzt wird, dass der Ost-West-Verkehr wieder fahren kann. Die CDU dagegen fordert, dass die Sperre aufgehoben wird, um die Verkehrssituation im gesamten Wohnquartier zu beruhigen.

Die Forderung der CDU teilen Anwohnende des Nordends und des Westends, wo der Grüneburgweg derzeit ebenfalls fahrradfreundlich umgebaut wird. Sie haben sich jetzt zusammengeschlossen und einen offenen Brief an den Ortsbeirat 3 verfasst, den knapp 60 Personen unterzeichnet haben. Darin fordern sie, die Diagonalsperre am Oeder Weg und im Grüneburgweg sofort aufzuheben.

Durch diese habe der Autoverkehr in Nebenstraßen stark zugenommen – und als Folge davon auch Lärm, Abgase und die Verunsicherung bei den Menschen auf der Straße. Die derzeit diskutierten weiteren Sperren lösten das Problem nach Ansicht der Anwohner-Gruppe nicht, sondern verschöben es nur. Insgesamt entstünden mehr Verkehr und mehr Gefahren. Zudem bedrohten die Maßnahmen im Oeder Weg und Grüneburgweg den ansässigen Einzelhandel, auch, da Parkplätze wegfielen.

Die Sitzung Der Ortsbeirat 3 trifft sich am heutigen Donnerstag, 23. März, um 19.30 Uhr im Gehörlosen- und Schwerhörigenzentrum, Rothschildallee 16a.

Die Gruppe kündigt an, künftig alle Maßnahmen und Entscheidungen kritisch hinterfragen zu wollen. Auch plane sie, Anlaufpunkt für andere Bürger:innen zu werden, und das Vorgehen der Ortsbeiräte juristisch prüfen lassen. Zudem werde eine Befragung der Gewerbetreibenden konzipiert, die im Sommer auf Anwohnende ausgedehnt werde. In der heutigen Sitzung des Ortsbeirats müsste die Bürgeranhörung ganz nach vorne gezogen werden, so die Initiative: „Suchen Sie den Dialog, statt vollendete Tatsachen zu beschließen“, fordert sie das Gremium auf.

Der ADFC wendet sich an alle Mitglieder, die am oder um den Oeder Weg wohnen und die Umgestaltung „grundsätzlich begrüßen“. In einem Schreiben ruft der Fahrrad-Club sie dazu auf, die Sitzung zu besuchen. „Überlassen wir nicht jenen das Feld, die den Oeder Weg wieder zu einer Autoverkehrs-Einfallschneise zurückverwandeln wollen!“ Ähnlich hatte sich vor kurzem eine Anwohnerin geäußert, die Gleichgesinnte, die die Umgestaltung begrüßen, mobilisieren will.

Die Initiative Cronstettenstraße, die sich gegen die Maßnahmen im Oeder Weg und die damit verbundenen Konsequenzen für die Menschen im Holzhausenviertel engagiert, will sich derweil mit „Sachsenhausen wehrt sich“, die sich gegen die Verlagerung von Verkehr vom Mainkai in die Wohngebiete wehrt, zusammenschließen. Beide wollen gegen die ihrer Ansicht nach „ungerechte und gegen die Bürger im Stadtzentrum gerichtete Verkehrspolitik“ vorgehen.