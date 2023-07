Nordend: Entlastung für die Nebenstraßen

Von: Fabian Böker

Stahlpoller sollen den Schleichverkehr durch die Cronstettenstraße verhindern.

Im Zuge der Umgestaltung des Oeder Weges zu einer fahrradfreundlichen Straße wird auch immer über die Verdrängung von Verkehr und Schleichverkehren im näheren Umfeld diskutiert. So zum Beispiel in der Cronstettenstraße. Die Stadt will dort nun Abhilfe schaffen.

Östlich des Frauensteinplatzes sollen künftig Stahlpoller die Einfahrt von Fahrzeugen in die Cronstettenstraße verhindern. Diese wird somit ab der Falkensteiner Straße zur Einbahnstraße in Richtung Eckenheimer Landstraße, das Abbiegen von der Eckenheimer Landstraße in die Cronstettenstraße ist künftig nicht mehr möglich. Auch an einer zweiten Stelle wird eine solche Vorrichtung, auch Modalfilter genannt, errichtet. Das Amt für Straßenbau und Erschließung (ASE) wird sie an der Einmündung Falkensteiner Straße / Humbrachtstraße anbringen. Der Filter soll dort den Schleichverkehr durch das Gebiet unterbinden.

Fahrradfahrer und -fahrerinnen können die Modalfilter an beiden Stellen passieren und gewohnte Routen weiterhin nutzen.

Verbunden mit der Einrichtung der Sperrvorrichtung für Autos passt das ASE auch die dortigen Beschilderungen und Markierungen an. Die Planungen haben ASE und Straßenverkehrsamt gemeinsam erstellt.

Alle Maßnahmen sind – wie auch im Oeder Weg selbst – zunächst provisorisch. „Wir beobachten die Entwicklung weiterhin und steuern nach, wenn es notwendig ist. Ich bin aber zuversichtlich, dass unsere Ideen greifen und die gewünschte Entlastung für die Anwohnerinnen und Anwohner bringen“, zeigt sich Stadtrat und Verkehrsdezernent Wolfgang Siefert (Grüne) optimistisch.

Die Arbeiten beginnen am kommenden Montag, 31. Juli. Damit soll ein Versprechen eingelöst werden, das die Stadt einst gegeben hat. Das Mobilitätsdezernat der Stadt und die an der Umgestaltung beteiligten Ämter hatten seinerzeit angekündigt, die Entwicklung zu beobachten und – sofern erforderlich – gegenzusteuern. „Alle Beteiligten haben sehr genau hingeschaut, Verbesserungsbedarf erkannt und Planungen erstellt“, so Siefert.

Die Planung wurde zunächst dem Ortsbeirat 3 vorgestellt, der sie dann beschlossen hat.