Ladesäulen anstatt Kunst-Projekt

Von: Matthias Bittner

Auf der abgepollerten Fläche im Oeder Weg hätte der Magistrat gerne ein Streetart-Projekt verwirklicht, das das Thema Fahrrad aufgreift. Das Motiv soll möglichst eine Verbindung zur Umgestaltung zur fahrradfreundlichen Nebenstraße herstellen. © stadt

Stadt soll störende Poller im Oeder Weg entfernen, fordert der Ortsbeirat. Die Stadt indes favorisiert an der Paul-Hindemith-Anlage Streetart.

Im Zuge der Umgestaltung des Oeder Weges zur fahrradfreundlichen Nebenstraße gibt es noch einige strittige Punkte – einer davon ist die störende Pollerreihe auf Höhe der Glauburgstraße an der Paul-Hindemith-Anlage. Der Ortsbeirat 3 hätte dort gerne Ladeplätze für Elektrofahrzeuge und verabschiedete einen entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion. Der Magistrat lehnt das jedoch ab und favorisiert ein Streetart-Projekt. „Hauptsache kein Kunstprojekt an dieser Stelle“, sagte dazu Rüdiger Koch, SPD-Fraktionsvorsitzender im Ortsbeirat, in der jüngsten Sitzung.

Der Sozialdemokrat hält zwar grundsätzlich eine Neuverteilung der Straßenflächen vor dem Hintergrund der Verkehrswende für unabwendbar. Allerdings betont er immer wieder, dass dies mit Bedacht und Augenmaß passieren müsse. Und das vermisst er im Oeder Weg. Seiner Ansicht nach sind viel zu viele Parkplätze gestrichen worden. Leidtragende seien Anwohnende, die trotz reservierter Parkplätze (Bewohnerparkzonen) keine wohnortnahen Stellplätze mehr fänden. Deshalb hätte Koch zudem an besagter Stelle gerne wieder Parkplätze installiert.

Grundsätzlich könnten die bislang nicht bespielten Flächen als Parkraum genutzt werden, teilt der Magistrat in einer aktuellen Stellungnahme mit. Realistisch sei dieser Vorstoß angesichts der Mehrheitsverhältnisse in dem Stadtteilparlament und der Stadtverordnetenversammlung aber nicht.

Neues Parklet Anfang 2024

Auch die Ladeplätze kommen nicht. Die umgesetzten Maßnahmen sind provisorisch und können jederzeit zurückgenommen werden. Zudem gibt es laut Magistrat derzeit keinen politischen Beschluss, die Flächen endgültig dem fließenden Verkehr zu entziehen. Das werde erst nach Abschluss der Erprobungsphase Mitte 2024 diskutiert. Bis dahin bleiben auch die auf der Fläche errichteten Fahrradbügel stehen, weil deren Auslastung in die Schlussbewertung einfließen müsse. Koch hatte in seinem Antrag kritisiert, dass die Bügel an dieser Stelle völlig deplatziert, weil ungenutzt seien.

Die stadtgestalterisch sensible Fläche auf Höhe des Tores mit Zugang zum Holzhausenschlösschen sei temporär freigehalten worden, um sie einem passenden Verwendungszweck zuzuführen. Mit einem Streetart-Projekt glaubt der Magistrat diese nun gefunden zu haben. In dem Kunstprojekt werde eine Verbindung zur Fahrradstraße hergestellt. In den Grundfarben Rot, Gelb und Blau werden die rot-weißen Poller in das verkehrliche Bild als Räderachsen integriert. An geeigneter Stelle ist eine kurze Erläuterung zur Intention der „funktionalen Straßenraumkunst“ geplant.

Nach Ansicht des Ortsbeirates ist der Zeitpunkt für die Umsetzung des Streetart-Projektes allerdings verfrüht. Die Mitglieder plädieren dafür, zunächst die Erprobungsphase auf dem Oeder Weg abzuwarten und anschließend darüber zu entscheiden, ob das Projekt umgesetzt werden soll oder nicht. Am besten sollen auch direkt betroffene Anwohnende bei der Entscheidungsfindung gehört werden.

Veränderungen wird es auf Höhe der Glauburgstraße im kommenden Frühjahr aber geben. Südlich der Pollerreihe steht auf dem Abschnitt zwischen Wolfsgang- und Lersnerstraße ein von Pflanzgefäßen eingerahmtes Parklet. Ein Pendant dazu wird Anfang 2024 gegenüber errichtet. Die mobilen Sitzgelegenheiten sollten ursprünglich entlang des russischen Konsulats platziert werden. Angesichts des Ukraine-Krieges hat der Magistrat allerdings davon Abstand genommen.