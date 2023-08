Poller am Oeder Weg in Frankfurt könnten Leben kosten

Von: Boris Schlepper

Wer mit dem Rad unterwegs ist, kann die Poller an der Cronstettenstraße/Ecke Frauensteinplatz problemlos passieren. Rettungsdienste müssen einen Schlüssel verwenden - was viel Zeit in Anspruch nehme, kritisiert der ASB. © Rolf Oeser

Der Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bunds Frankfurt kritisiert Sperren in der Cronstettenstraße. Laut Stadt können Einsatzkräfte die Hilfsfrist weiter eingehalten.

Frankfurt - Die Debatte um den Umbau des Oeder Wegs im Nordend in eine fahrradfreundliche Nebenstraße reißt nicht ab. Der Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) Frankfurt kritisiert die Poller in der Cronstettenstraße, die die Stadt dort jüngst montiert hat, um den durch die Umgestaltung gestiegenen Durchgangsverkehr zu reduzieren. Die Verkehrsplanung sei „unsäglich und fahrlässig“, sagt Thomas Müller-Witte auf Anfrage. Im schlimmsten Fall könnten die Poller „auch zu Todesfällen führen“.

Zwei Reihen der Poller hat die Stadt zu Beginn der Ferien in der Seitenstraße des Oeder Wegs am Frauensteinplatz angebracht. Vier von diesen müssten jetzt bei Einsatzfahrten einzeln aufgeschlossen und wieder aufgestellt werden, sagt Müller-Witte. Es sei hanebüchen, dass die Sanitäter:innen gleich zweimal ein- und aussteigen müssten. Das koste Zeit, „die wir bei Notfällen aber nicht haben“. Sinnvoller wären dort versenkbare Poller, die über Fernbedienung aktiviert werden könnten. Bedauerlich sei, dass Rettungsdienste das Problem schon mehrfach thematisiert hätten, Einwände aber ignoriert worden seien. Zunächst hatte die „Bild“ über die Kritik des ASB berichtet.

Frankfurt: 2021 hatte Stadt begonnen, den Oeder Weg in eine Fahrradstraße umzubauen

Die Branddirektion Frankfurt habe der Planung, an der Cronstettenstraße einen Modalfilter in Form von Pollern zu errichten, zugestimmt, teilt das Amt für Straßenbau und Erschließung (ASE) auf Anfrage mit. „Wesentlich hierfür ist, dass die Hilfsfrist durch die Rettungsdienste weiterhin eingehalten werden kann und wird.“ Poller mit sogenannter Feuerwehrschließung – die auch die Rettungsdienste betätigen könnten – gebe es an etlichen Stellen im Stadtgebiet.

Die Kritik der Hilfsorganisationen müssten ernst genommen werden, fordert der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Römerfraktion, Uwe Schulz in einer Pressemitteilung. Die Einwände müssten Anlass sein, die Maßnahmen zu überprüfen. Eine „verkehrspolitische Ideologie“ dürfe nicht wichtiger sein „als die optimale Organisation von Rettungseinsätzen“.

2021 hatte die Stadt begonnen, den Oeder Weg in eine Fahrradstraße umzubauen. Vor kurzem erst wurden die Arbeiten abgeschlossen. In etwa einem Jahr soll der Verkehrsversuch ausgewertet und entschieden werden, ob die temporären Maßnahmen verstetigt werden.

Das Projekt stößt in der Bevölkerung ebenso auf Zustimmung wie auf Kritik. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt hatte vor kurzem kritisiert, dass der Umbau zu einer fahrradfreundlichen Nebenstraße und die Sperren für den Autoverkehr dem Einzelhandel schadeten. Die Ortsbeiratsfraktion und die Stadtteilgruppe der Grünen haben jetzt eine eigene Umfrage veröffentlicht, die ein „differenzierteres Bild“ zeichne. Bereits Mitte Juli hätten sie bei Gewerbetreibenden, Dienstleistenden und der Gastronomie nachgefragt, sagt der Sprecher der Stadtteilgruppe Edgar Klein, um ein umfassendes Bild der Stimmungslage zu erhalten. Fünf Teams besuchten Läden und Lokale – mit insgesamt 63 von knapp 100 hätten sie zum Teil mehrfach gesprochen. Die restlichen hätten sie nicht erreicht.

Oeder Weg in Frankfurt: Ein Drittel der befragten Geschäfte sieht Probleme

Fast zwei Drittel der Gewerbetreibenden fänden demnach den Umbau gelungen oder hätten eine neutrale Haltung dazu, so Klein. Ein Drittel der befragten Geschäfte sähe Probleme. Auch die kommerzielle Situation sei spürbar besser als etwa von der IHK dargestellt. 16 Prozent hätten von höheren Einnahmen berichtet. 17 der 63 Gewerbetreibenden hätten einen Umsatzrückgang beklagt.

Ursachen für Geschäftsaufgaben oder Umsatzrückgänge seien indes vielfältig und auch auf anderen Geschäftsstraßen zu beobachten. Nicht zuletzt der digitale Wandel und Veränderungen des Käuferverhaltens spielten eine Rolle. Schließungen nur auf die verkehrstechnische Umgestaltung des Oeder Wegs zurückzuführen, ist für die Grünen „nicht nachvollziehbar“. Im Gegenteil: Die Veränderung helfe, die Straße, trotz mancher negativer Entwicklung, interessant zu machen und am Leben zu halten.

Die BFF-BIG-Fraktion im Römer fordert, dass die Umgestaltung rückgängig gemacht wird, um weiteren Schaden vom Einzelhandel fernzuhalten. Stattdessen sei „ein zukunftsfähiges und ganzheitliches Verkehrskonzept“ nötig, so die verkehrspolitische Sprecherin Ingeborg Leineweber. (Boris Schlepper)