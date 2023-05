Kein Platz für Spargelstände am Oeder Weg

Von: Boris Schlepper, Matthias Bittner

Wegen der Umgestaltung des Oeder Wegs konnte die Stadt zunächst nicht alle Spargelstände genehmigen. © Renate Hoyer

Verkauf im Oeder Weg startet zum Teil erst am Montag. Stadt sucht alternative Standorte.

Gute Nachrichten für die Bewohner und Bewohnerinnen rund um den Oeder Weg: Kommenden Montag eröffnet zumindest der Spargelstand in unmittelbarer Nähe zum Eissalon Olympio im Oeder Weg. Der zweite Stand etwas weiter unten, vor der Hausnummer 43, konnte in diesem Jahr laut Auskunft des Amtes für Straßenbau und Erschließung (ASE) nicht genehmigt werden.

„Wir möchten aber, dass der Stand künftig wieder ermöglicht wird und werden daher für das Jahr 2024 nach Alternativstandorten suchen“, teilt ASE-Leiterin Michaela Kraft auf Anfrage mit. Eine kurzfristige Genehmigung an einem anderen Standort im Oeder Weg könne nicht mehr erteilt werden. Aber: Der Betreiber habe für diese Saison bereits einen Ersatzstandort an der Friedberger Warte erhalten.

Ortsvorsteherin Karin Guder (Grüne) hatte sich zuvor an die FR gewandt und mitgeteilt, dass sich viele Bürger und Bürgerinnen bei ihr beschwert hätten, dass es noch überhaupt keinen Spargelverkauf im Oeder Weg gebe. Sie wiederum habe nur gehört, dass der Stand der Firma Tannenhof Meinhardt in diesem Jahr nicht genehmigt worden sei. Nach Aussage eines FR-Lesers sei dem Spargelbauer kein Standort zugewiesen worden, habe ihm dieser nach einem Anruf mitgeteilt.

Mindestbreite 2,50 Meter

Die Ablehnung steht in direktem Zusammenhang mit der kürzlich abgeschlossenen Umstrukturierung des Oeder Weges zur fahrradfreundlichen Nebenstraße. In diesem Zuge ist auch Straßenmöblierung – unter anderem Parklets, Bänke und Liegen – installiert worden. Damit auf den Bürgersteigen noch ausreichend Platz bleibt, müsse eine angemessene Gehwegbreite von 2,50 Metern eingehalten werden. Wäre der Spargel- und Erdbeerstand an seinem bisherigen Standort errichtet worden, wäre diese Breite unterschritten worden, teilt Amtsleiterin Michaela Kraft mit und führt aus: „Es hängt immer von der Einzelfallprüfung ab, ob und unter welchen Auflagen eine Aufstellgenehmigung ausgesprochen werden kann.“

Keine Probleme für Fußgänger und Fußgängerinnen gibt es durch den Verkaufsstand der Firma Röhr auf dem Oeder Weg vor der Hausnummer 56. Das Unternehmen war bereits im vergangenen Jahr dort präsent. Nach Mitteilung des Amtes für Straßenbau und Erschließung wurde eine Genehmigung vom 15. Mai bis 30. Juni erteilt.

Die Spargelernte beginnt normalerweise Mitte April und endet traditionell am „Johannistag“ (24. Juni). bit mit bos