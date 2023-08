Am Oeder Weg „werden weitere Ladenschließungen folgen“: IHK schlägt Alarm und gibt Stadt die Schuld

Von: Christoph Manus

Die Stadt Frankfurt will dass der Oeder Weg attraktiver für Rad- und Fußverkehr wird und eine höhere Aufenthaltsqualität bekommt. Doch die Neugestaltung stößt auch auf Kritik. © Renate Hoyer

Am Oeder Weg im Frankfurter Nordend machen nach Beobachtung der IHK immer mehr Läden dicht. Sie sieht die Schuld bei der Stadt, die die Straße fahrradfreundlich umgebaut hat.

Frankfurt – Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt wirft der Stadt erneut vor, mit dem 2021 begonnenen Umbau des Oeder Wegs im Nordend zu einer fahrradfreundlichen Nebenstraße und Sperren für den Autoverkehr dem Einzelhandel sehr zu schaden. Viele Geschäfte seien bereits aufgegeben worden, da sie mit dem Auto nicht mehr erreichbar seien und hohe Umsatzverluste erlitten. Nun hätten die Läden Kleidoskop und Papier Brado schließen müssen.

„Sollte der Frankfurter Magistrat hier nicht einlenken und Maßnahmen rückgängig machen, werden weitere Ladenschließungen folgen“, sagte IHK-Präsident Ulrich Caspar am Freitag und warf der Stadt einen Verkehrsversuch „auf dem Rücken von Unternehmen und deren Mitarbeitern“ vor.

Oeder Weg in Frankfurt: Aus für Papier Brado und Textilgeschäft Kleidoskop

Günter Brado, Inhaber von Papier Brado, berichtet in der Mitteilung von einem Umsatzminus von 50 Prozent seit es die Einfahrtssperren gibt. Er beklagt zudem, dass knapp 100 Parkplätze weggefallen seien. „Damit ist ein wirtschaftlicher Betrieb unseres Geschäfts am Oeder Weg nicht mehr möglich.“ Dragana Papric und Klaus Schäcke, Inhaber:innen des Textilgeschäfts Kleidoskop, erläutern, die Umsatzeinbußen seien so hoch gewesen, dass sich der Standort nicht mehr gelohnt habe und sie stattdessen den Hauptstandort in der Töngesgasse ausbauten.

Die Stadt Frankfurt verfolgt mit der fahrradfreundlichen Umgestaltung von Nebenstraßen das Ziel, dem Rad- aber auch dem Fußverkehr mehr Platz zu geben und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Es gibt größere Flächen für Außengastronomie, mehr Grün und Bänke. Zugleich fällt ein Teil der Parkplätze weg. Außer dem Oeder Weg hat sie bisher den Grüneburgweg und den Kettenhofweg umgestaltet. (Christoph Manus)