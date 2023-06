Frankfurt-Nordend: Teure Mieten, Parkplätze und Leerstand bereiten vielen Sorgen

Von: Gernot Gottwals

Louisa Wehlitz, Stella Schulz-Nurtsch und Magdalena Polloczek (v.l.) von der SPD im Nordend an der Pinnwand, auf der Gäste Anregungen und Kritik hinterlassen haben. © Rüffer

Beim Fest der SPD schreiben Besucher und Besucherinnen auf, was sie umtreibt. Rund 800 Gäste feiern am Friedberger Platz mit

Man stelle sich vor, rund um das Nordendfest der SPD finden sich überraschend viele freie Parkplätze. Denn im Stadtteil gibt es am Samstag genügend Freiraum für Menschen und Autos, was ansonsten echte Mangelware ist. „Wir wollten unser Fest früher feiern, sind dann wegen des Demokratiefests zum Paulskirchenjubiläum ausgewichen“, erklärt die Festorganisatorin Stella Schulz-Nurtsch, SPD-Landtagskandidatin und Vorsitzende im westlichen Ortsverein Nordend 1.

Und so finden rund 800 Besucherinnen und Besucher den Weg zum Friedberger Platz, freuen sich und tanzen mit DJ Devil und der Band V.I.P. Und als der „Final Countdown“ angestimmt wird, zeigen die Dancing Angels und Sweet Angels des Ersten Frankfurter Theater- und Karneval-Clubs 1898 ihr Können.

„Ein überschaubares Nachbarschafts- und Familienfest, bei dem man auch mit den Leuten ins Gespräch über den Stadtteil kommt“, zeigen sich Louisa Wehlitz und Hans Herzer vom Ortsverein Nordend 2 zufrieden. Sie betreuen die Ansprech-Bar, haben ein offenes Ohr für Sorgen und Anregungen, die auch an die Pinnwand geheftet werden. Und schon sind die gerade vorhandenen Parklücken vor allem in der unteren Berger Straße wieder in aller Munde.

Denn genügend Parkplätze und finanzierbaren Wohnraum gebe es sonst hier selten. „Bezahlbare Wohnungen“, „Wohngenossenschaften“ und ein Ende der „scheißhohen Mieten“ werden am häufigsten ans Pinnboard geheftet, für die Stadtteilpolitik ebenso wie als Thema für die Landtagswahl. „Spekulativer Leerstand geht gar nicht, jede leerstehende Wohnung belastet den Wohnungsmarkt sehr“, betont auch Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) bei seinem Besuch.

„Alleine in der unteren Berger Straße bleiben zwei Häuser schon seit vielen Jahren unvermietet“, nennt der SPD-Chef Rüdiger Koch im Ortsbeirat 3 ein Beispiel. Ein weiteres wichtiges Thema: Die Diagonalsperre im Oeder Weg. Hier zeigt sich die SPD auf Anfrage vorsichtig, wolle erst das Ergebnis der Evaluierung abwarten. Koch stellt allerdings klar: „Weitere Straßen wie die Holzhausenstraße sollte man in die Sperrung für den Autoverkehr nicht einbeziehen, denn wir wollen alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen bei unserer Politik mitnehmen.“

Auf einem Flyer bewirbt die SPD die Aktionen, die sie nach Anregungen 2022 durchgeführt hat: Radtouren mit dem ADFC zur Umsetzung des Radentscheids gehören ebenso dazu wie weitere Anträge zur Begrünung im Nordend und die Unterstützung der städtischen Stabsstelle Mieterschutz gegen Spekulation.

Das Fest endet gegen 21 Uhr, wie auch die Freitagsabendpartys auf dem Friedberger Platz: „Mit allmählichem Auslaufenlassen und Partys an der Hauptwache lässt sich lauten Spontanpartys auf Nachbarplätzen im Nordend vorbeugen“, erklärt Koch.