Frankfurt-Nordend: Sorge vor „Klein-Sachsenhausen“ am Oeder Weg

Von: Sebastian Theuner

Seitdem der Oeder Weg in eine Radstraße umgestaltet worden ist, nehme der Lärm zu, kritisieren Anwohnende nach Beobachtungen der CDU. © Renate Hoyer

Anwohnende kritisieren, dass es im Oeder Weg seit der Umgestaltung in eine Radstraße immer mehr Lärm durch Lokale gibt. Die CDU im Ortsbeirat will den Einzelhandel vor „ausufernder Gastronomie“ schützen.

Der Lärm zieht sich bis in die Nacht hinein. Menschen stehen in Gruppen vor Restaurants; manche sitzen vor Hauseingängen, um dort ihren Imbiss zu verzehren. So hat es Claudia Ehrhardt von Mitgliedern einer Bürgerinitiative geschildert bekommen, die sich um die Situation um unteren Oeder Weg sorgen. Seit die Einkaufsstraße im Rahmen eines Pilotprojektes zur Fahrradstraße umgestaltet wurde, habe sich die Wohnqualität dort verschlechtert. Manche Anwohner:innen fürchten, ihr Viertel könnte sich zu einem „Klein-Sachsenhausen“ wandeln – so erzählt es Ehrhardt, die der CDU-Fraktion im Ortsbeirat 3 (Nordend) vorsitzt.

Die Anzahl der Restaurants im Oeder Weg habe durch die Sperrung der Straße für den Durchgangsverkehr zugenommen, sagt Ehrhardt. Zugleich würden zunehmend Geschäfte des Einzelhandels verschwinden. Zuletzt hätte etwa eine Reinigung dichtmachen müssen. Mehrere Ladenbesitzer beklagten eingebrochene Umsätze.

„Im Wettbewerb um Flächen können Einzelhändler gegenüber der Gastronomie nicht bestehen“, sagt Ehrhardt. Die CDU-Fraktion im Dreier will den Einzelhandel deshalb vor „ausufernder Gastronomie“ schützen – und „Chancengleichheit“ zwischen beiden Gewerbezweigen herstellen, wie Ehrhardt ausführt.

In einem Antrag fragt die Fraktion nach den Einflussmöglichkeiten des Magistrats bei der Umwandlung von Einzelhandelsflächen in Gastronomiebetriebe. Ebenso will sie wissen, welche Auflagen Gastronomiebetriebe zu erfüllen haben; ob sie verpflichtet werden können, ihre Toiletten auch für Nicht-Gäste zu öffnen und ob sie an den erhöhten Kosten für die Straßenreinigung beteiligt werden. Weitere Fragen zielen auf eine mögliche Begrenzung der Öffnungszeiten für die Außengastronomie und eine etwaige Verpflichtung zum Abräumen der Außenbestuhlung in der Nacht.

„Es geht nicht darum, dass wir der Gastronomie das Leben schwer machen wollen“, betont Ehrhardt. Jedoch wolle man den Charakter des Oeder Wegs als Einkaufsstraße erhalten – hierzu brauche es eine ausgewogene Mischung aus Einzelhandel und Gastronomie.

Rüdiger Koch, Fraktionsvorsitzender der SPD, kann den Unmut mancher Anwohner:innen nachvollziehen. Dass statt Autos nun die Gastronomiebetriebe Lärm verursachen, sei für sie ein „schlechter Deal“. Für Koch ist zudem klar, dass der Einzelhandel vom Durchgangsverkehr profitiert habe. „Alle Maßnahmen, die zum Erhalt des Einzelhandels beitragen, sind deshalb gerechtfertigt.“

Ortsvorsteherin Karin Guder (Grüne) teilt den Eindruck, dass der Einzelhandel unter der neuen Situation im Oeder Weg leidet, nicht. Sie spricht von einem „Umgewöhnungsprozess“; mit Blick auf öffentliche Verkehrsmittel sei die Einkaufsstraße „super angebunden.“ Zudem verweist Guder auf das nahegelegene Parkhaus. Teile der Anwohnerschaft würden die Verkehrsberuhigung nach wie vor begrüßen. Guder plädiert dafür, die restliche Pilotphase bis zum kommenden Jahr abzuwarten und im Herbst eine Zwischenbilanz zu ziehen.

Ein Meinungsspektrum dürfte sich indes schon in der kommenden Sitzung des Ortsbeirats am Donnerstag herausbilden. Für die Bürgerfragestunde haben sich Vertreter:innen des City- und Stadtteilmarketings angekündigt, um über die Einzelhandelsstraßen im Ortsbezirk 3 zu sprechen.

Der Ortsbeirat 3 tagt am Donnerstag, 13. Juli, um 19.30 Uhr im Haus der Volksarbeit, Eschenheimer Anlage 21, Walter-Dirks-Saal (3. Stock).