Frankfurt-Nordend: Schönheitskur für Lutherkirche

Von: Matthias Bittner

Die Arbeiten am Kirchturm sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Im Inneren geht es schneller. © Sauda

Das Gebäude wird für 1,1 Millionen Euro saniert. Für mehrere Monate muss der Gottesdienste im Gemeindesaal stattfinden.

Klagen ist nicht die Art von Pfarrer Stephan Rost. Im Gegenteil. Trotz vieler schmerzlicher Einschränkungen für das Gemeindeleben – so muss die Gemeinde etwa für Gottesdienste in den Saal ausweichen – sieht er das Positive an der kürzlich begonnenen Sanierung der Lutherkirche. Mit den temporären Änderungen werde man sich schon arrangieren. „Es ist doch schön, dass diese notwendigen Arbeiten angegangen werden, damit wir die Lutherkirche auch in Zukunft gut nutzen und mit Leben füllen können“, schreibt er auf der Internetseite über den Baustart.

Dass sich etwas tut, ist nicht zu übersehen. Der Kirchturm ist eingerüstet worden – bereits seit April. Im Innenraum starten die Arbeiten jedoch etwas später, damit am 5. Juni zumindest noch die Konfirmation gefeiert werden kann. Anschließend müssen die Gemeindemitglieder dann aber mit dem Gemeindesaal vorlieb nehmen. „Wir hoffen, dass wir die Kirche im Advent und zu Weihnachten wieder voll nutzen können“, sagt Pfarrer Rost.

Keine Einschränkungen bringen die Arbeiten für die Kapelle. Sie kann weiter genutzt werden. Und auch die Zugänge zu Kirche, Küche und Büro sind während der Bauphase frei zugänglich.

Nach Angaben von Bettina Behler, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit bei der Evangelischen Kirche Frankfurt und Offenbach, kostet die Sanierungsmaßnahme 1,1 Millionen Euro. Das Geld gibt die Evangelische Kirche Hessen und Nassau (EKHN) und zum Teil die Evangelische Kirchenstiftung. 750 000 Euro der Kosten entfallen auf die Sanierung des Turms, 350 000 Euro sind für die Maßnahmen im Innenraum aufzubringen. Der zeitliche Rahmen ist überschaubar: Abgeschlossen sein sollen die Arbeiten am Turm Ende des Jahres, voraussichtlich drei bis vier Monate werden für die Arbeiten im Kircheninnenraum veranschlagt.

Am Turm sind laut Behler die Naturstein zu ergänzt und an einigen Stellen auch zu erneuern. Auch loser Putz ist abzuklopfen und anschließend neu aufzutragen. In einem weiteren Schritt werden die Putzflächen gestrichen, die Schallluken an der Glockenstube lackiert und das Kreuz an der Turmspitze vergoldet. Außerdem begutachten Experten und Expertinnen das Dach des Kirchturms. Bei Bedarf soll es neu eingedeckt werden. Und es ist auch vorgesehen, den Blitzschutz zu erneuern.

Umfangreich ist die Liste der Arbeiten im Kircheninneren. Damit sie überhaupt ausgeführt werden können, wird nach Angaben von Behler zunächst das Gotteshaus komplett ausgeräumt. Die gesamte Möblierung und Ausstattung wird in Containern verstaut. Anschließend wird ein Gerüst errichtet, denn der Kirchenraum sowie die Decke erhalten einen neuen Anstrich. Auch die Akustikwand im Chor wird saniert. In diesem Zuge werden neben dem Altar die Strahler gegen energiesparende LED-Leuchten ausgetauscht. Damit die Orgel keinen Schaden nimmt, wird vor Beginn der Arbeiten komplett verhüllt.

Wer ein gutes Gedächtnis hat, kann sich sicher noch daran erinnern, dass der Kirchturm der Lutherkirche letztmals im Jahr 2004 eingerüstet war. Wind und Wetter und sicherlich auch Abgase haben ihm in den vergangenen knapp 20 Jahren aber immens zugesetzt. Bei einem Kontrollgang waren Beschädigungen und dringender Handlungsbedarf festgestellt worden.