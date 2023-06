Frankfurt-Nordend: Durchfahrt in der Cronstettenstraße wird gesperrt

Von: Boris Schlepper

Durch die Umgestaltung des Oeder Wegs in eine Fahrradstraße hat der Verkehr in den Seitenstraßen zugenommen. © Renate Hoyer

Die Stadt will den Durchgangsverkehr durch einen Diagonalfilter, der in den Sommerferien montiert wird, unterbinden. Im September und Oktober sind Verkehrszählung und Umfragen geplant.

Die Umgestaltung des Oeder Wegs in eine fahrradfreundliche Nebenstraße hat Auswirkungen auf die angrenzenden Seitenstraßen. Um die Anwohnerinnen und Anwohner in der Cronstettenstraße und deren Umfeld nach dem starken Anwachsen des Autoverkehrs zu schützen, will die Stadt am Frauensteinplatz sowie zwischen Falkensteiner und Humbrachtstraße den Durchgangsverkehr unterbinden. Voraussichtlich in der ersten Woche der Sommerferien sollen zwei sogenannte Diagonalfilter installiert werden, teilt die Stadt auf Anfrage mit.

Die Filter, die wie der am Oeder Weg in Höhe der Holzhausenstraße lediglich den motorisierten Verkehr an der Durchfahrt hindern, und nicht etwa Radfahrende, sollen zunächst nur „in rudimentärer Form“ installiert werden, sagt Holger Müller vom Amt für Straßenbau und Erschließung. Bis Anfang August will die Behörde die Arbeiten abschließen und die beiden Diagonalfilter sowie Poller anbringen, „so provisorisch und schnell wie möglich“.

Sie sollen die Durchfahrt vom westlichen Abschnitt der Cron-stettenstraße in den östlichen unterbinden. Die Sperre an der Humbrachtstraße soll verhindern, dass die Straße als Abkürzung genutzt wird. Die ebenfalls geplante Neuordnung der Parkplätze in dem Gebiet sowie die Umgestaltung von freiwerdenden Flächen, wo etwa Tischtennisplatten angebracht werden könnten, werden erst im kommenden Jahr umgesetzt, so Müller.

Erst dann sei auch mit einem Konzept zu rechnen, wie der Verkehr in gesamten Quartier neu gestaltet werden kann, sagt Stefan Lüdecke vom Mobilitätsdezernat. Der Ortsbeirat 3 (Nordend) hatte sich dafür ausgesprochen, das Prinzip Superblock – im Sinne von Quartierslösungen – für das Gebiet zwischen Eschersheimer Landstraße, Alleenring, Friedberger Landstraße und Anlagenring zu prüfen, um den Durchgangsverkehr auf große Grundnetzstraßen zu lenken.

Zuvor wird es im September und Oktober nach Angaben von Lüdecke weitere Verkehrszählungen und Umfragen unter den Anwohnenden und Gewerbetreibenden vor Ort geben. Durchgeführt werden diese von der Fachhochschule University of Applied Sciences (UAS). Auch seien dann die Kanalarbeiten an der Glauburgstraße abgeschlossen, die derzeit gesperrt ist. Diese hätten sich etwas verzögert.

Bericht der Fachhochschule

Der Abschlussbericht der UAS, mit dem Stefan Lüdecke im ersten Quartal 2024 rechnet, soll als Grundlage für die politischen Gremien dienen, zu entscheiden, ob und welche Maßnahmen der Umgestaltung des Oeder Wegs verstetigt werden sollen. Dann könnte auch zusätzliche Flächen für Baumstandorte entsiegelt werden und die Barrierefreiheit an einigen Stellen verbessert werden, sagt der Referent.

Je nachdem, wie das Pilotprojekt abschließend angenommen wird, könnten Maßnahmen in anderen Straßen wie dem Kettenhofweg umgesetzt werden, sagt Lüdecke. Mit den hölzernen Stadtmöbeln, den Parklets und den großen Blumenkübeln im Oder Weg habe die Stadt bislang noch keine Erfahrung gehabt.