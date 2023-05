Nur E-Roller stören: Kontrolle der Bürgersteige auf der unteren Berger Straße „überraschend positiv“

Von: Boris Schlepper

Gehwege dürfen nicht mit Tischen und Stühlen zugestellt werden. Auf der unteren Berger hält sich die Gastronomie meist daran, hat ein Rundgang gezeigt. © Monika Müller

Die meisten Lokale halten sich an die Vorgaben der Stadt, die Gehwege nicht zuzustellen, hat ein Rundgang gezeigt. Häufig stören jedoch E-Roller.

Frankfurt – Die Lokale und Kneipen auf der unteren Berger Straße in Frankfurt halten sich größtenteils an die Vorgaben der Stadt. Nur wenige der Wirte und Wirtinnen zwischen Höhenstraße und Bethmannpark nutzen größere Sommergärten als vereinbart oder haben ihre Tische und Stühle außerhalb der Markierungen aufgestellt. Das hat eine Begehung mit Vertreter:innen des Ortsbeirats 3, des Amts für Straßenbau und Erschließung (ASE) und der Interessengemeinschaft (IG) Untere Berger Straße vor kurzem ergeben.

CDU im Stadtteilgremium schläft Rundgang in der Berger Straße vor - „überraschend positiv“

Den Rundgang hatte die CDU im Stadtteilgremium angeregt. Die Fraktion hatte moniert, dass sich Gaststätten zu breit machten und kaum noch Platz für Fußgängerinnen und Fußgänger bleibe – und ein Vor-Ort-Treffen mit dem ASE gefordert. Die Stadt hatte den Termin im Mai vorgeschlagen, da im April die während der Corona-Pandemie aufgestellten Regelungen, demnach die Gastronomie mehr Platz als sonst nutzen konnte, zurückgenommen worden sind.

Der Rundgang war „überraschend positiv“, sagt Ortsvorsteherin Karin Guder (Grüne). Die meisten Lokale hätten sich an die Vorgaben gehalten und seien innerhalb des mit Metallknöpfen auf dem Bürgersteig abgesteckten Bereichs geblieben. In fast allen Fällen sei die erforderliche Breite von zwei bis 2,20 Metern für Fußgänger:innen frei geblieben. Die wenigen Ausreißer war einsichtig, so Guder. So habe etwa ein Lokal Tische und Stühle abseits in die Sonne gestellt, obwohl sie nur direkt vor dem Haus genehmigt waren – wo sie im Schatten standen.

Sommergärten auf der Berger Straße sind wieder kleiner als während der Pandemie

Das ASE habe angekündigt, wenigen Läden ein Schreiben zustellen zu wollen, mit der Bitte, das Mobilar nur auf den abgesteckten Flächen zu platzieren, so die Ortsvorsteherin. Sie gehe aber davon aus, dass es durchaus noch zu Konflikten kommen könne, sobald das Wetter schöner und der Andrang auf der unteren Berger Straße wieder größer werde.

Dass die Sommergärten wieder kleiner sind als während der Pandemie und es dafür mehr Platz auf den Gehwegen gibt, bezeichnet Guder als „sichtbare Qualitätsverbesserung“. Jetzt müssten sie sich darauf festlegen, ob Tische und Stühle direkt an der Fassade oder am Bordstein aufgestellt werden, „und nicht mehr beides“. Auch müssten sie sich auf die Länge des Gebäudes, in dem sich das Lokal befindet, beschränken.

Lokale auf der Berger Straße nehmen Rücksicht auf Fußgänger

Eine positive Bilanz zieht auch Kaweh Nemati, der Vorsitzende der IG Untere Berger Straße. Die meisten Wirtinnen und Wirte hielten sich an die Vorgaben. Seiner Ansicht nach seien die Kontrollen auch nicht zwingend erforderlich, da sich die meisten Probleme selbst regelten. „Wir sollten das lieber so handhaben wie in Frankreich oder Italien“, wo es diese nicht gebe.

Laut Nemati hat sich bei ihm kein Gastronom oder keine Gastronomin über die Rücknahme der Ausnahmeregelung beklagt. Lokale, denen nur eine kleine Fläche zur Verfügung stehe, wünschten sich aber weiterhin mehr Raum für Gäste. Es könne jedoch nicht Aufgabe der Stadt sein, alle Forderungen zu genehmigen. Schließlich müsste man ausreichend Platz für die Menschen gewährleisten, vor allem für geh- und sehbehinderte und Eltern, die mit Kindern unterwegs sind. Ein großes Problem sei nach wie vor, dass viele Bürgersteige mit E-Rollern zugestellt seien.

