Erwachsenwerden mit Peter Pan im Günthersburgpark

Nordend

Sommerferientheater im Kinderschutzbund in der Orangerie im Günthersburgpark. Die Aufführung ist am 1. September.

An dem Ort, an dem alles wahr werden kann, sitzen Wendy und Tiger Lily mit Feen im Halbkreis. Eben noch sind sie umeinander gewuselt, haben auf Kommando ihren Text aufgesagt. Jetzt haben sie Probenpause und stellen sich mit ihren richtigen Namen vor. Sie heißen Karla, Hanne und Amelia und sind zwischen neun und 13 Jahren alt. Sie sind hier, „weil es Spaß macht, in andere Rolle zu schlüpfen.“ Und eben, weil im Theater „alles wahr werden kann.“

Im Gemäuer der Orangerie im Günthersburgpark ist vieles vorbereitet für den großen Aufritt. Vor der Bühnenfläche steht ein riesiges Piratenschiff aus Holz. Gleich daneben eine Burg aus Pappkarton. 45 Kinder im Alter von sieben bis 14 Jahren haben eine Woche lang gesägt und gebastelt; sich Tanz-Choreographien ausgedacht; Dialoge eingeübt. Am heutigen Freitag präsentieren sie um 14 Uhr ihre Version der Geschichte von Peter Pan.

Es ist die zweite Aufführung im Rahmen des Sommertheaters. Organisiert wird das Ferienprogramm vom Kinderschutzbund Frankfurt; mittlerweile im dritten Jahr. In der vergangenen Woche waren es rund 40 Kinder, die sich für das Angebot in der Comeniusstraße angemeldet hatten. „In dieser Woche hatten wir sogar eine Warteliste“, erzählt Stefan Weiß, Projektleiter Orangerie beim Kinderschutzbund.

Die Idee zum Sommertheater entstand während der Corona-Pandemie. Das Ziel: ein Ferienangebot insbesondere für Kinder schaffen, die im Sommer nicht in den Urlaub fahren können. Und eines, das kostenlos ist. Diesmal sind auch aus der Ukraine geflüchtete Kinder dabei. Das Sommertheater wird vom Bundesprogramm „Kultur macht stark“ mit 19.000 Euro gefördert; die FES spendiert das Mittagsessen.

Beim Sommertheater gibt es drei Workshops – Theater, Tanz/Choreographie und Bühnenbau, geleitet von Künstlerinnen und Künstlern. Das Angebot soll „keine reine Beschäftigungstherapie“ sein, sagt Stefan Weiß. „Wir wollen, dass die Kinder etwas für sich mitnehmen.“ Zum Beispiel, indem sie ein neues Talent entdecken. Bei Lea Kuntz war das so. Vor fünf Jahren nahm sie zum ersten Mal bei einem Theaterangebot des Kinderschutzbundes teil. Die 14-jährige sitzt vor dem Haus des Kinderschutzbundes auf einer Bank; auf dem Tisch vor ihr liegen Scheren, Bastelkartons, Farbtuben. Mit den Kindern im Bühnenbau-Workshop bastelt sie etwa Feenflügel und geflochtene Stirnbänder. „Es ist nicht alles vorgeschrieben, wir können selbst unsere Ideen einbringen“, berichtet sie. So ist etwa ein Vogelkäfig aus Hasendraht und Pappe entstanden. „Es ist nichts unmöglich, man muss es nur wollen und machen“, sagt Lea, die unter den jüngeren Kindern wie eine große Schwester wirkt. Während sie erzählt, lehnt ein Mädchen an ihrer Schulter.

In der Orangerie präsentieren Theater-Gruppe und Tanz- und Choreographie-Workshop derweil das, was sie eingeübt haben. Die Mädchen der Theater-Gruppe hätten sich eindrucksvoll entwickelt, sagt Georg Bachmann. „Jetzt treten sie souverän und selbstbewusst auf“, freut sich der Theater-Pädagoge. So geht Erwachsenwerden. Peter Pan könnte von den Mädchen noch viel lernen.