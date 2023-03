Der Oeder Weg bleibt gesperrt

Von: Boris Schlepper

Der sogenannte Diagonalfilter an der Holzhausenstraße / Oeder Weg ist umstritten. Jetzt soll ein zusätzlicher am Frauensteinplatz installiert werden. © Renate Hoyer

Der Ortsbeirat 3 stimmt mehrheitlich für den Diagonalfilter an der Holzhausenstraße. Zusätzlich sollen weiteren Filter in der Cronstettenstraße und Falkensteinerstraße installiert werden.

Der Oeder Weg bleibt gesperrt. Der Diagonalfilter an der Holzhausenstraße wird weder verschoben noch entfernt. Dafür hat sich eine Mehrheit von Grünen, Linke, Volt und Ökolinx im Ortsbeirat 3 am Donnerstag ausgesprochen. Ebenso stimmten sie gegen die Forderung nach einer Bürgeranhörung vor weiteren Umgestaltungen. Entsprechende Anträge von FDP, SPD und CDU lehnten sie ab. Dafür soll es zusätzliche Filter in der Cronstettenstraße und in der Falkensteinerstraße geben.

Rund 150 Personen waren am Donnerstag ins Gehörlosenzentrum gekommen. Gruppen von Anwohnenden, die die Umgestaltung des Oeder Wegs zu einer fahrradfreundlichen Nebenstraße entweder ablehnen oder begrüßen, hatten im Vorfeld mobil gemacht. Hitzige Wortgefechte wie in den vergangenen Sitzungen blieben aus.

Die Befürworter:innen des Wandels begrüßten etwa, dass es auf dem Oeder Weg ruhiger geworden sei und man wieder über die Straße gehen könne. Ein Schüler des Elisabethengymnasiums sagte, dass der Schulweg nun sicherer sei. Stadtbezirksvorsteherin Cornelia Walther erinnerte daran, dass vor 35 Jahren östlich der Eckenheimer Landstraße schon Filter installiert worden seien, die sich bewährt hätten. Ein Anwohnerin berichtete, in einer Woche 500 Unterschriften für die Umgestaltung gesammelt zu haben. Mehrere wiesen darauf hin, dass auch in den Seitenstraße etwas getan werden müsste, wo der Verkehr zugenommen habe.

So sahen es auch Kritiker:innen, von denen die meisten den Rückbau des Diagonalfilter forderten. Dieser lenke den Verkehr ins Holzhausenviertel. „Der Zustrom an Pendlern wird nicht wegbleiben, egal wie viele Sperren es gibt“, sagte ein Mann. Auch leide der Einzelhandel unter dem Versuch, der bis 2024 geht. Mehrere monierten, nicht ausreichend gehört worden zu sein.

Etwa 30 Besucherinnen und Besucher gaben an, in der Cronstettenstraße zu wohnen. Sie alle lehnten eine weitere Sperre in ihrer Straße ab, „auch wenn es unserem Interesse dient“, sagte eine Frau. Sinnvoller sei ein Gesamtkonzept, in dem auch der ÖPNV berücksichtigt werde. Der Ortsbeirat stimmte dennoch bis auf CDU, SPD und FDP dafür, dass am Frauensteinplatz und in der Falkensteinerstraße eine Sperre installiert wird.

In einer Grundsatzdebatte legten die Fraktionen ihre Positionen dar. Alle betonten, dass eine Verkehrswende nötig sei. Mehrere bedankten sich bei den Bürgern und Bürgerinnen für den fairen Dialog. „Wenn wir nichts unternehmen, werden wir am zunehmenden Verkehr ersticken“, sagte Grünen-Chefin Gabriele Trah. Richtig sei es deshalb, den Verkehr aus dem Viertel auf die Hauptnetzstraßen zu drängen. Das Vorgehen der Stadt sei dabei weder neu noch konzeptlos.

Die „autogerechte Stadt hat uns ruiniert“, sagte Martina van Holst (Linke). „Wir wollen eine Stadt für alle.“ Radstraßen seien der Schritt in die richtige Richtung, sagte Manfred Zieran (Ökolinx), um die Stadt wieder lebenswerter zu machen. Der bisherige Ansatz im Oeder Weg ginge ihm aber nicht weit genug. Der gewünschte Effekt müsse auch in den Seitenstraßen erzielt worden, so Jonathan Leßmann (Volt).

Die CDU-Fraktionsvorsitzende Claudia Ehrhardt sagte, dass ihre Fraktion die Umgestaltung des Oeder Wegs stets mitgetragen habe. Sie lehne es jedoch ab, dass der Verkehr nur über eine Straße geleitet werde. Nötig seien Alternativen, wofür ÖPNV und Park & Ride-Plätze ausgebaut werden müssten. Durch die Sperren seien Umwege nötig, sagte Marina Sedlo (FDP), wodurch mehr Sprit verbraucht werde. Der Ortsbeirat habe „in Gutsherrenmanier“ über den Köpfen der Bürger:innen entschieden, kritisierte ihr Parteikollege Marco Findeisen.

Die SPD lehnte die Aufhebung der Sperre ab, sprach sich aber für eine Verlagerung aus, damit der Ost-West-Verkehr fließen könne, so Fraktionsvorsitzender Rüdiger Koch. Holzhausen- und Cronstettenstraße müssten gleich belastet werden.