„Am Programm des Berger Straßenfests wird nicht gespart“

Von: Boris Schlepper

Teilen

Nach zweijähriger Coronapause fand 2022 die 35. Ausgabe des Berger Straßenfest statt. © ROLF OESER

Kaweh Nemati von der IG Untere Berger Straße über die Hürden, das Berger Straßenfest zu veranstalten. Am 3. und 4. Juni steigt die Party zwischen Höhenstraße und Bethmannpark.

Herr Nemati, am Wochenende steigt wieder das Berger Straßenfest. In anderen Stadtteilen mussten Feiern abgesagt werden. Was ist Ihr Geheimnis?

Es war für uns eine Herzensangelegenheit, dass das Fest in diesem Jahr stattfindet. Deshalb sind wir in die Planung gegangen, bevor die Finanzierung final stand. Aber als Unternehmer muss man gewisse Risiken eingehen.

Sie haben vor kurzem im Ortsbeirat 3 berichtet, dass Sie mit einem Defizit von rund 40 000 Euro rechnen. Ist das mittlerweile ausgeglichen?

Wir bekommen jetzt Hilfe von verschiedenen Stellen der Stadt und haben unser Geld fürs Marketing reduziert. Dennoch haben wir noch immer eine Lücke von rund 10 000 Euro. Aber wir hoffen, dass uns da noch der Frankfurter Dachverband der Gewerbevereine unterstützt.

Wird es nur ein abgespecktes Programm geben?

Nein, daran haben wir nicht gespart. Es gibt nach wie vor drei Bühnen, auf denen ein durchgehendes Programm stattfindet – und es beginnt sogar früher als bisher. Und trotz des Kostendrucks haben wir wieder ein betreutes Spielangebot auf dem Merianplatz.

Sie haben die Standgebühren erhöht. Wird es dadurch mehr kommerzielle Anbieterinnen und Anbieter geben?

Auf die sind wir angewiesen. Aber uns ist wichtig, dass ein Großteil der Geschäfte und Lokale der Berger Straße mit dabei sind. Deshalb haben wir mit jedem einzelnen gesprochen, was er sich leisten kann – und notfalls einen Rabatt gewährt. Und wir unterstützen gerne finanzschwache Vereine, die sich bei uns kostenfrei präsentieren können. Rund 120 Stände sind am Wochenende dabei, und wir haben eine Warteliste. Den meisten Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern geht es auch nicht darum, Gewinn zu machen. Sie wollen zeigen, wie schön die Berger Straße ist und ein Zeichen gegen den Online-Handel setzen.

Andere Feiern wie das Schweizer Straßenfest fallen wegen der steigenden Kosten aus. Haben Sie diese Probleme auch?

Das Programm Das 36. Berger Straßenfest findet am Samstag, 3. Juni, von 13 bis 1 Uhr, und am Sonntag, 4. Juni , von 13 bis 22 Uhr zwischen Bethmannpark und Höhenstraße statt. Die Aufbauarbeiten beginnen bereits am heutigen Freitag. Es gibt drei Bühnen : An der Höhenstraße ist lateinamerikanische Musik zu hören, am Bethmannpark eher alternative. Am Merianplatz wird vor allem Rock und Pop gespielt. Die U-Bahnlinie 4 bietet an beiden Tagen durchgehend mehr Platz. Die Buslinie M 32 wird ebenfalls ganztägig mit Gelenkbussen fahren. In der Nacht zum Sonntag wird auf der Linie U 4 ab 23 Uhr das Angebot durch zusätzliche Züge verdoppelt. bos

Die Energiekosten sind glücklicherweise nicht gestiegen, da wir eine langfristige Preisbindung haben. Aber Straßenreinigung und Müllabfuhr sind im Vergleich zu 2019 um 53 Prozent teurer geworden. Das betrifft alle Festveranstalter in Frankfurt. Da würden wir uns wünschen, dass nicht alle Kostensteigerungen an uns weitergegeben werden. Auch könnte die Stadtreinigung uns unterstützen und etwa Partner werden.

Wird in der kommenden Adventszeit wieder eine Lichterkette die Straße festlich beleuchten? Diese hatten Sie in der Vergangenheit mit dem Gewinn des Fests finanziert.

Nein. Selbst wenn wir durch Zufall einen Gewinn machten, müssten wir den an unsere Unterstützer weitergeben. Die Lichterkette wird wohl auch diesmal eingemottet – dabei macht sie die Straße schöner. Die leuchtet nicht für den Einzelhandel.

Wie geht es in Zukunft weiter?

Wir wollen auch 2024 auf jeden Fall wieder feiern. Dafür werden wir aber wegen der Finanzierung viel früher mit der Stadt das Gespräch suchen. Es gibt bereits positive Signale des Wirtschaftsdezernats, uns zu unterstützen.

Wie könnte die Kommune Ihnen und anderen Vereinen helfen?

Die Stadt könnte etwa an den Auflagen etwas schrauben. Wir müssen etwa unheimlich viele Rettungswagen stellen und bezahlen. Dabei haben wir in der Vergangenheit keinen einzigen davon gebraucht.

Interview: Boris Schlepper

Kaweh Nemati ist Vorsitzender der Interessengemeinschaft Untere Berger Straße, die das Fest veranstaltet. Zudem sitzt er im Vorstand des Dachverbands der Frankfurter Gewerbevereine und ist CDU-Landtagskandidat. © peter-juelich.com