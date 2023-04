Nordend in Frankfurt: Lebensqualität für Hund und Mensch

Von: Sabine Schramek

Viel los auf der Hundewiese zwischen Spohrstraße und Richard-Wagner-Straße. rainer Rüffer © rüffer

Die Hundewiese am Alleenring in Frankfurt kommt bei Vierbeinern und ihren Herrchen und Frauchen gut an.

Gizmo (15) grummelt ein bisschen, guckt sich prüfend um, wedelt mit dem Schwanz und trabt über die grüne Wiese, um Bitun (13) zu begrüßen. Der schwarze Hütehund-Mischling mit weißem Lätzchen kennt den schokoladenbraunen Cockerspaniel nicht, aber die beiden mögen sich auf Anhieb. Es dauert nicht lange, und der lockige Tibet-Pudel-Mix Silvester (2), der langbeinige Schäferhundmischling Lou (7), ein Cavalier King Charles Spaniel, ein Malteser und ein Löwchen tollen wuffend, bellend und fröhlich in dem langen eingezäunten Areal auf der Grünfläche zwischen Spohrstraße und Richard-Wagner-Straße.

Einige krabbeln durch ein langes Rohr, andere springen auf den Erdhügel, unter dem der Tunnel verläuft, und warten darauf, dass ein neuer Hundefreund aus dem Betonrohr kommt. Nicht nur die Vierbeiner haben sichtlich Spaß dabei, sondern auch ihre Herrchen und Frauchen. „Die Hundewiese ist toll und ein großer Gewinn für das Nordend“, meint Dominik Schäfer, der mit seiner Tochter Eluise (4) und Bitun gekommen ist. „Hier ist es schöner als auf jedem Spielplatz“, ruft das Mädchen, das auf den Erdhügel krabbelt und ihren Hund begeistert beobachtet.

Bisher hatten sie den wolligen Hund an der Leine beim Gassi gehen auf dem Grünstreifen. „Dass die Hunde sich hier jetzt auch austoben können, ist schön und sie verstehen sich toll“, so Schäfer. Er erzählt von einem Kumpel, der einen „Stresshund“ hat und sich endlich austoben und die anderen Hunde beschnuppern kann. Das ist echte Lebensqualität für Hunde und Menschen.“

Nabil Lahdon ist mit Silvester zum ersten Mal hier. Normalerweise ist er im Huthpark oder Grüneburgpark unterwegs, damit sich der grau-weiße Wuschel austoben kann. „Hier ist es ideal für die Mittagspause. Man kann sich was zu essen mitnehmen und den Hund ohne Leine einfach spielen lassen. Außerdem trifft man hier ganz andere Hunde und Leute“, schwärmt er. Seinen einjährigen Sohn will er beim nächsten Mal auch mitbringen. „Er liebt Silvester und spielt selber fast wie ein Hund“, erzählt er lachend.

Kleine, große, kurz- und langhaarige Hunde begrüßen jeden, der dazu kommt. Es wird geschnuppert, gespielt und gerannt. Manche machen mit ihren Menschen Gehorsamsübungen, während die anderen Hunde um die Wette rennen. Vor knapp drei Jahren wurde vom Ortsbeirat 3 zum ersten Mal über die Möglichkeit einer Hundewiese auf dem Alleenring gesprochen. Ende September vergangen Jahres hat der Magistrat zugesagt, nachdem der Ortsbeirat 3000 Euro für den 4200 Euro teuren Zaun dazu gegeben hat. Nun steht er.

„Ich kann gut schlafen und Lou auch“, erzählt die Besitzerin des Schäferhund-Mischlings, die seit dem ersten Tag der Öffnung der Wiese herkommt. „Zwischen Tier und Mensch ist es ein Geben und Nehmen. Wenn die Hunde sich richtig auspowern können, ist es für alle gut“, meint sie strahlend und freut sich darüber, „dass hier auch Platz und Raum ist, sich miteinander auszutauschen. Es entwickelt sich schon jetzt zu einem kleinen Treffpunkt, in dem die Tiere spielen und Leute zusammenkommen, um ein bisschen miteinander zu Babbeln. Schöner geht es gar nicht.“

Ein paar Verbesserungsvorschläge haben die Tierliebhaber:innen. Im Erdhügel über dem Tunnel finden sie Scherben und alte Baunägel, die sie entfernen. „Da hätte man vorher mal gucken sollen, ob im Aushub etwas drinnen ist, woran sich Tiere verletzten können“, heißt es. Eine Wasserpumpe zum Saufen für die Hunde im Sommer fänden sie toll und einen Mülleimer auch innerhalb des Auslaufs. Am breitmaschigen silberfarbigen Zaun könnten sich Tiere verletzten, weil Draht so gebunden ist, dass Spitzen nach innen ragen. „Insgesamt ist aber alles richtig Klasse“, findet Thomas, der seinem Gizmo zuguckt. „An der Leine sind Hunde misstrauisch. Hier können sie einfach Hund sein und sich völlig ohne Stress kennenlernen.“ Gizmo grummelt ein bisschen, wedelt mit dem Schwanz und begrüßt zufrieden den nächsten Hund, der auf die lange und breite Hundewiese zum Spielen kommt.