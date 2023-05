Noch mehr Fälle für zwei in Frankfurt

Antoine Monot, hier in der Niddastraße im Bahnhofsviertel, dreht regelmäßig in Frankfurt. © Michael Schick

Seit zehn Jahren steht Antoine Monot Jr. in der in Frankfurt spielenden Serie „Ein Fall für zwei“ vor der Kamera. Jetzt hat die neue Staffel Premiere.

Frankfurt ist eine schöne Kulisse, die offenbar auch deutschlandweit gerne angeschaut wird. In der Endlos-Serie „Ein Fall für zwei“ steht die Stadt stets ein wenig aufdringlich im Mittelpunkt, und auch in der Neuauflage, die bereits seit zehn Jahren für das ZDF gedreht wird und seit 2014 im Fernsehen läuft, tauchen immer wieder die Skyline, der Main, der Flughafen oder die Gässchen von Alt-Sachsenhausen auf. Einheimische werden sich eher wundern, das Frankfurter Tourismusamt indes dürfte sich über die kostenlose TV-Werbung freuen.

„Die Stadt spielt die dritte Hauptrolle neben Wanja Mues und mir“, sagt Antoine Monot Jr., der aktuell wieder hier arbeitet. Das ist dann die inzwischen 42. Folge mit dem Team Mues als Privatdetektiv Leo Oswald und Monot als Rechtsanwalt Benni Hornberg, nach stolzen 300 Episoden, die seit 1981 mit Claus Theo Gärtner als zerknautschtem Privatermittler Josef Matula und verschiedenen Partnern liefen.

Das Ergebnis des aktuellen Drehs ist allerdings erst im kommenden Jahr zu sehen, an diesem Freitag feiern die vier Folgen ihre Fernsehpremiere, die erste handelt von zwei Brüdern, die als Hobby-Archäologen und Sondengänger eine wichtige Entdeckung machen. Im vergangenen Jahr waren die neuen Folgen unter Pandemie-Bedingungen gedreht worden. „Hinter der Kamera haben alle Maske getragen“, sagt Monot. „Es war eine Herausforderung für alle im Team.“ Selbst 2021 - mitten in der Pandemie - wurde weitergedreht, Masken sieht man aber auch dort nicht. Und eine Plexiglasscheibe, die Monot und Mues beim Autofahren trennte, bleibe im Film unsichtbar. Man habe die einzelnen Folgen nicht zeitlich so festzurren wollen, sagt Monot, deshalb habe man in der Serie auf Masken oder sonstige Anzeichen der Pandemie verzichtet. „Es war ja auch gar nicht klar, wie die Bedingungen zum Zeitpunkt der Ausstrahlung sein würden.“ So sind die einzelnen Folgen zeitloser, die Corona-Einschränkungen sind nicht wahrnehmbar.

Für den 48-Jährigen bedeuten die Dreharbeiten in Frankfurt ein Leben in einem Hotel im Bahnhofsviertel, zweimal jeweils fünf intensive Arbeitswochen im Jahr. Das heißt auch, hier wenig Zeit nebenher zu haben, aber trotzdem lernt er viele verschiedene Facetten der Stadt kennen. „Ich fahre hier alles mit dem Fahrrad, auch zu unseren Drehorten. Da sehe ich sehr viel.“

Mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus der Serie versteht er sich sehr gut, die gemeinsame Arbeit verbindet. „Wir haben uns im Lauf der Jahre angefreundet“, sagt er. Antoine Monot Jr. hat einen Teil seiner Jugendjahre in Maintal verbracht und ist damals in Frankfurt zur Schule gegangen. Heimat war und ist die Stadt nicht für ihn, wie er erzählt. „Heimat - das sind für mich die Menschen, nicht die Orte“, meint er.

An den Freitagabenden im Mai laufen jeweils zur besten Sendezeit im ZDF vier neue Folgen der Fernsehserie „Ein Fall für Zwei“ mit Wanja Mues und Antoine Monot. Start ist am 5. Mai um 20.15 Uhr. Man kann sie auch in der ZDF-Mediathek streamen.