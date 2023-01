Noah am beliebtesten

Frankfurt

Auch Maria in der Statistik der häufigsten Baby-Vornamen vorn

Seit mindestens drei Jahren ist es die langweiligste Meldung des ganzen Jahres: die Liste der beliebtesten Vornamen für Neugeborene in Frankfurt. Sie können natürlich auf eigene Gefahr jetzt trotzdem weiterlesen, aber es ist langsam so wie beim „Dinner for one“ – die gleiche Prozedur wie jedes Jahr.

Denn auch im Jahr 2022 schwang sich der Vorname Marie auf das oberste Treppchen. 152 neue Mädchen tragen nunmehr diesen Namen. So war es auch schon 2021 und 2020 gewesen. Doch fast hätten es in diesem Jahr die Sophies an die Spitze geschafft. Aber 150 Nennungen reichen nur für Rang zwei. Das Spitzentrio komplettiert Maria mit 119 Nennungen.

Doch was ist das? Bei den Jungen gibt es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen einen Führungswechsel. Nachdem in den zwei Vorjahren noch Maximilian ganz oben thronte, war 2022 Noah der beliebteste Jungenvorname in der Mainmetropole. 108 neugeborene Jungen heißen nun so. Mögen sie in ein paar Jahren nicht alle dieselbe Klasse besuchen und den Lehrkräften Tränen ersparen. Auf Rang zwei rangiert Maximilian mit 107 Nennungen. Auf Platz drei landete Alexander mit 106 Nennungen. Auf den vierten Plätzen landeten jeweils Liam und Emilia.

Die Auswertung unterscheidet übrigens nicht, ob die Namen als Erst-, Zweit- oder Drittnamen vergeben wurden. Betrachtet man nur die Erstnamen landen bei den Jungen Noah, Adam und Liam ganz vorn. Bei den Mädchen steht dann Lina vor Emma und Sofia.

Ein Trend, Kindern immer mehr Vornamen zu geben, ist in Frankfurt nicht zu erkennen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. 57 Prozent der Eltern gaben ihrem Baby 2022 einen einzigen Vornamen; 38 Prozent suchten zwei Vornamen für ihr Neugeborenes aus. Lediglich fünf Prozent der Eltern entschieden sich für drei oder mehr Vornamen.