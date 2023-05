Mobiler Marktplatz im Stadtteil

Von Fabian Böker schließen

Die Einkaufsmöglichkeit und Treffpunkt des Caritasverbandes wird bis Mitte Dezember in Niederursel sein.

Der Mobile Marktplatz des Caritasverbands Frankfurt kehrt zurück in einen Frankfurter Stadtteil. Zu Gast ist er diesmal in Niederursel, in der Niederurseler Landstraße 154-156, und zwar vom 2. Juni bis zum 15. Dezember 2023.

In dieser Zeit können vor allem Menschen mit geringem Einkommen dort einkaufen. Aber auch alle anderen können vorbeischauen und die Möglichkeit nutzen. Der Marktplatz soll darüber hinaus als Treffpunkt, Begenungsstätte und Infobörse für lokale Angebote im Quartier dienen. Dazu zählen Projekte von Kirchengemeinden, vom Caritasverband oder von anderen Initiativen.

Der Verkauf von Second-Hand-Kleidung, Gebrauchsgegenständen, Elektrogeräten sowie Möbeln beginnt am morgigen Freitag um 9 Uhr mit einem Eröffnungsfest. Alle Bewohner, Bewohnerinnen und weitere Interessierte sind eingeladen, am Eröffnungstag vorbeizuschauen.

Nach einigen Monaten soll dann der Marktplatz von einem Stadtteil in den nächsten weiterziehen. Auch dann werden wieder gebrauchte Kleidung, Gebrauchsgegenstände, Elektrogeräte sowie Möbel verkauft.

Das mobile Beschäftigungsprojekt von Cariteam nutzt für den Mobilen Marktplatz in erster Linie freie Räumlichkeiten in Kirchengemeinden und vorübergehend freie Ladenlokale in den jeweiligen Stadtteilen. Für die Ausgabe in Niederursel konnte die alte, leerstehende Schleckerfiliale gewonnen werden.

Seinen Anfang nahm der Mobile Marktplatz als Pilotprojekt vom 1. September bis 30. November 2022 am Kirchort Sankt Lioba der Katholischen Pfarrei Sankt Katharina von Siena in Frankfurt-Bonames. bö

Für den Marktplatz werden auch Sachspenden angenommen. Dafür kann man sich unter Telefon 01 60 / 99 09 48 27 oder per E-Mail an mobilermarktplatz@caritas-frankfurt.de melden. Aktuelle Infos sind unter www.caritas-frankfurt.de/mobiler- marktplatz zu finden.