Letzter Gottesdienst in der Bonhoeffer-Kirche

Von: Boris Schlepper

Bei einem Gottesdienst können sich die Menschen Ende September von der Kirche verabschieden. © Monika Müller

Die denkmalgeschützte Dietrich-Bonhoeffer-Kirche wird in den kommenden Monaten verkauft. Das Gotteshaus bleibt erhalten - eine andere Gemeinde soll einziehen.

Die Tage der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche sind gezählt. Voraussichtlich in den kommenden Monaten wird der Evangelische Regionalverband (ERV) Frankfurt und Offenbach das denkmalgeschützte Gebäude zusammen mit dem ehemaligen Pfarrhaus verkaufen. Das Gemeindehaus, in dem eine Kindertagesstätte untergebracht ist, und der Dietrich-Bonhoeffer-Platz bleiben dagegen im Bestand. Die Gemeinde Frankfurt Nordwest hat bereits den letzten Gottesdienst für den 24. September geplant.

Obwohl der ERV schon im vergangenen Jahr Kaufinteressenten gehabt habe, sei mit der Vermarktung aus kircheninternen Gründen erst im Januar begonnen worden, sagt Michael Preußer, stellvertretender Leiter der Bauabteilung beim Regionalverband. Dabei werde das Gotteshaus an der Thomas-Mann-Straße nicht etwa abgerissen. „Es soll Kirche bleiben.“ Dafür haben sich die Landeskirche und der ERV ausgesprochen.

Anlässlich sinkenderer Kirchenmitgliederzahlen werde das Gebäude anderen Gemeinden angeboten, was den Markt erheblich einschränke, sagt Preußer. „Es gibt Interessenten, aber weit weniger als etwa für ein Mehrfamilienhaus.“ Die Angebotsfrist ende am 31. Oktober.

Er rechne damit, dass der Kaufvertrag im Frühjahr unterzeichnet werde. Ein Vermietung sei nicht geplant. Zu hoch seien die Kosten für den Bauunterhalt, der Betreuungsaufwand erheblich. Eine attraktive Miete sei dadurch nicht möglich.

Dietrich Bonhoeffer Die Dietrich-Bonhoeffer-Kirche wurde 1967 bis 1969 unter Leitung des Architekten Werner W. Neumann erbaut und ist denkmalgeschützt. Die frühere Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde, jetzt Kirchort Dietrich-Bonhoeffer, ist Mitte der 60er-Jahre gemeinsam mit der Nordweststadt entstanden. Dietrich Bonhoeffer war ein evangelischer Theologe und Widerstandskämpfer, der von den Nationalsozialisten eingesperrt und 1945 hingerichtet wurde. bos

Zudem soll das Gebäude verkauft werden, da die Nordwest-Gemeinde genügend Kirchen habe, so Preußer. Im Januar 2020 haben sich die vier Kirchorte Dietrich-Bonhoeffer, Cantate Domino, St. Thomas und Niederursel zur Kirchengemeinde Frankfurt-Nordwest zusammengeschlossen. 2021 hat die Gemeinde die Bonhoeffer-Kirche und das alte Pfarrhaus an den Regionalverband übertragen, da sie die Unterhaltskosten nicht mehr stemmen konnte. Für Gottesdienste konnte sie das Gebäude indes weiter nutzen (die FR berichtete).

In der Gemeinde ist bereits seit Jahren bekannt, dass das Gotteshaus veräußert werden soll. Den Mitgliedern tue es weh, ihre Kirche zu verlieren, sagt Christine Tries, die Vorsitzende des Kirchenvorstands. Viele seien dort getauft und konfirmiert worden oder hätten in der Kirche geheiratet, „da hängen viele Erinnerungen dran, die Kirche ist seit 1969 vielen Menschen in der Nordweststadt ein wichtiger Ort im Leben gewesen“. Es sei jedoch klar, dass der Schritt unvermeidlich sei, „wir müssen nach vorne schauen“.

Auch wenn der Verkauf noch nicht abgeschlossen ist, plant die Gemeinde für Sonntag, 24. September, 11 Uhr, einen Abschiedsgottesdienst, sagt Tries. Im Anschluss an die Andacht soll es die Gelegenheit zu Gesprächen bei einem Imbiss und zur Teilnahme an anderen Programmpunkten geben, um sich richtig von der Kirche verabschieden zu können. Danach werde der Kirchenschlüssel an den Regionalverband abgegeben.