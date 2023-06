Lange Fair-Trade-Geschichte an der Ernst-Reuter-Schule

Von: Fabian Böker

Teilen

Lehrer Ahmed Mouaziz schenkt zur Feier des Tages Freigetränke aus. Natürlich fair gehandelte. © Monika Müller

Seit 21 Jahren existiert der Eine-Welt-Laden, seit zehn Jahren ist die Schule mit dem Fair-Trade-Siegel ausgezeichnet. Mit den Erlösen wird ein Projekt in El Salvador unterstützt.

In der Schule lernen Kinder Mathe, Deutsch, Geschichte, Sport und all die anderen Fächer des Curriculums. Im Idealfall wird der Blick aber auch noch über den schulischen Tellerrand gerichtet und etwas fürs Leben gelernt. An der Ernst-Reuter-Schule 2 scheint genau das zu funktionieren - und zwar schon seit nunmehr 21 Jahren.

Denn damals, 2002, wurde der Eine-Welt-Laden (EWL) im Schulgebäude am Hammarskjöldring 17A eröffnet. Es ist damit kein ganz rundes Jubiläum, das jetzt gefeiert werden kann, aber es fällt zusammen mit dem zehnjährigen Bestehen der Zertifizierung der Schule als Fair-Trade-Schule, der damals ersten in Hessen. Und gefeiert wurde das Doppel-Jubiläum am gestrigen Freitag.

In einer Ausstellung blickte die Schule auf die Projekte zurück, ein Chor mit Schulkindern sang unter anderem auf spanisch und hebräisch, die Schulband spielte und es wurden Interviews geführt. Unter anderem mit zwei Vertreterinnen des Projektes „El Izote“ aus San Salvador, der Hauptstadt El Salvadors. Mit ihm arbeitet die Schule seit Anbeginn zusammen, alle Gewinne des Eine-Welt-Ladens fließen dorthin.

Projektleiterin Isabel Depaz und ihre Kollegin Claudia Alfaro-Martinez waren eigens für die Feierlichkeiten eingeflogen aus Mittelamerika. Sie erklärten, was bei dem Projekt geschieht. Kinder aus Armenvierteln werden betreut, erhalten Unterricht, lernen unter anderem Karate oder andere Sportarten, bekommen dadurch Perspektiven aufgezeigt. 31 Jungen und 35 Mädchen nehmen derzeit an dem Projekt teil, an drei Standorten, die, so Isabel Depaz, zu den gefährlichsten der Hauptstadt gehören.

Über die Unterstützung aus Frankfurt sind sie froh. Diese hat ihren Ursprung im Jahr 2001, als Schüler und Schülerinnen der neunten Klasse sich mit dem Thema des Fairen Handels beschäftigten. Zeitgleich ergab sich über Lehrerin Elisabeth Bentrup der Kontakt nach El Salvador, 2002 wurde dann der Eine-Welt-Laden eröffnet.

Seitdem werden dort, direkt neben dem Schulkiosk, fair gehandelte Limonaden, Schokoladen, Müsliriegel und andere Lebensmittel, aber auch Accessoires wie Decken oder Portemonnaies, verkauft. „Hier ist alles Fair Trade, sogar das Spülmittel“, sagt Alexander Burghardt und lacht. Der Lehrer hat die Leitung des EWL vor neun Jahren übernommen. In jeder Pause findet ein Verkauf statt, darum kümmern sich Schüler und Schülerinnen im Rahmen eines Wahlpflichtfaches.

Fragt man, was sie aus diesen Tätigkeiten mitnehmen können für das Leben, fallen die Antworten immer sehr ähnlich aus. Verantwortungsbewusstsein, Verständnis für die Situation in anderen Teilen der Welt, das Gefühl, etwas Gutes für andere zu tun.

Die Dankbarkeit der Menschen vor Ort ist ihnen gewiss. Symbolisch dafür haben Isabel Depaz und Claudia Alfaro-Martinez ein Geschenk an Schulleiter Gerhard Schneider überreicht. Der versprach anschließend: „Es geht weiter, auch wenn ich irgendwann aufhöre.“