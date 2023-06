Kita und Hort in der Schilasmühle

In einer alten Mühle gibt es immer etwas zu tun, wie der voluminöse Steinhaufen zeigt. Renate Hoyer © Renate Hoyer

Im naturpädagogischen Zentrum können Kinder mit Tieren spielen und die Natur erkunden.

Zahlreiche große und kleine Gäste saßen auf den aufgereihten Strohballen im Innenhof der Schilasmühle in Niederursel, um die Einweihung des sanierten Mühlengebäudes zu feiern. Das Hauptgebäude des Vierseithofs bietet nun – verteilt auf drei Etagen – zwei Gruppen des Naturkindergartens vom „Verein mit Kindern leben“ und zwei Gruppen von „Die Gaukler - Hort am Hof“ ausreichend Platz. Im ebenso sanierten Seitentrakt sind Büro, Nebenräume und Küche untergebracht.

„Der erste große Schritt ist geschafft“, sagt Claudia Grah-Wittich vom Vorstand des Vereins Schilasmühle voller Stolz. Von der Vision eines naturpädagogischen Zentrums, in dem Kinder wieder mit der Natur und mit Tieren in Verbindung gebracht werden, bis zum heutigen Einweihungstag sei es ein langer Weg gewesen.

2016 hat sich der Verein gegründet, 2017 wurde ihnen die Schilasmühle, in der vorher ein Reiterhof beheimatet war, von den Eigentümern zur Pacht angeboten. „Wir haben zugesagt, obwohl wir damals kein Geld hatten“, lacht Grah-Wittich. Aber sie hätten an ihre Idee geglaubt.

Die Anfänge seien von sehr viel ehrenamtlicher Eigenleistung geprägt gewesen: Entrümpeln, Pferche bauen, Tiere versorgen, den Garten anlegen. 2021 wurde dann die Werkstatt in der Scheune eingerichtet, demnächst soll die Farmküche fertig werden.

Fünf Jahre hat die Planungs- und Umbauphase für das Mühlengebäude gedauert. „Am Anfang stand die Frage: Abriss oder Sanierung“, erzählt Bernhard Zander, bis 2022 im Vorstand des Vereins Schilasmühle. Drei Millionen Euro hat die Sanierung gekostet. Den Großteil der Finanzierung machen Darlehen aus, daneben hätten sich die Eigentümerfamilie beteiligt und Stiftungs- und Spendengelder seien eingeflossen.

Insgesamt 500 Quadratmeter Nutzfläche inklusive Nebenräumen, Küche und Büro seien entstanden, erklärt Architekt Ulrich Fehrenbach. Im Mai 2021 sei mit dem Umbau begonnen worden. Auf 150 Quadratmetern pro Etage sind im Hauptgebäude hell und großzügig gestaltete Gruppenräume mit separatem Schlafsaal und einer offenen Teeküche entstanden. 40 Kinder werden im Kindergarten und weitere 20 Kinder nachmittags im Hort betreut.

„Die Kinder sind vor allem draußen und haben deshalb vom Haus einen direkten Zugang zum Garten“, sagt Vorstandsmitglied Grah-Wittich. Die vielfältige Arbeit des naturpädagogischen Zentrums ist inzwischen zu komplex, um sie ehrenamtlich zu stemmen. „Wir sind von der Pionierzeit in die Phase der Professionalisierung eingetreten“, erklärt sie. Die Sanierung der Scheunen und die Gestaltung des Innenhofes stünden noch an. Ebenso solle die Mühleninsel mit Gemeinschafts- und Tierflächen neu konzipiert werden. Deshalb ist Laurens Lohn seit April als Geschäftsführer angestellt. „Ich finde es spannend, einerseits in ein entwickeltes Konzept einzusteigen und dennoch viel Gestaltungsmöglichkeit zu haben“, freut sich Lohn auf seine Arbeit.