Brückenlauf in der Nordwestadt feiert gelungene Premier

Von: Katja Sturm

Teilen

34 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wagten sich beim Brückenlauf auf die Strecke. © rainer rüffer

Über fünf Stege musst Du gehen. Und am Ziel ins Gespräch kommen.

Annabella Capalbo und ihr Mann Pasquale Cangiano gehören mit ihren Kindern Antonio (8) und Alessia (4) zu den Ersten, die sich am Samstagvormittag in die Teilnehmerliste der Premiere des Brückenlaufs in der Nordweststadt eintragen. Die Familie verfolgt gleich mehrere hehre Ziele mit dem gemeinsamen Einsatz. „Ein bisschen bewegen“, wie der Sohn am Startpunkt vor der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche erklärt. Zudem wollen die Eltern ihren Sprösslingen zeigen, dass sie sich durch die Umgebung, zur Schule und zum Kindergarten etwa, bewegen können, ohne über eine der Durchgangsstraßen laufen zu müssen.

Genau das hatten die Planer im Sinn: Sowohl die Architekten Walter Schwagenscheidt und Tassilo Sittmann, die die Gartenstadt in ihrer ursprünglichen Form vor mehr als 60 Jahren ersannen, als auch diejenigen, die jetzt die Idee hatten, die Überwege bei einem Spaziergang in den Fokus zu rücken und diesen alljährlich, jedes Mal mit einer etwas anderen Route, zu wiederholen.

„Wir haben hier so viele schöne Brücken“, sagt die Quartiersmanagerin Janina Korb aus dem Organisationsteam.

Für ihren Kollegen Jan Goßmann vom Verein Brücke 71, der „die Leute aus den Häusern raus und zusammenbringen will“, waren diese Bauten und die damit verbundene Sicherheit der Grund, 1991 mit der Familie in die Nordweststadt zu ziehen. „Unsere Kinder waren damals noch klein.“

Wie sehr die Bürgerinnen und Bürger an der Besonderheit hängen, wurde klar, als mal kurzzeitig ein Abriss der Bögen im Raum stand, um sich die notwendige Sanierung zu sparen. „Da gab es einen Aufstand, und nach fünf Minuten stand fest, dass die Bevölkerung das nicht mit sich machen lässt“, erzählt Goßmann.

Fünf dieser Stege wurden nun auf einer 2,8 Kilometer langen Route passiert, auf der, je nach Belieben, gelaufen, gerollt oder auch gejoggt werden konnte. An acht Stationen gab es Stempel und am Ende eine Urkunde. Ziel des Weges war das Tassilo-Sittmann-Haus, seit 2021 Kultur- und Sozialzentrum im Quartier.

An Station 5 führen Helgard Weber und Leonie Blum ein generationsübergreifendes Gespräch. Die 73-Jährige und die 27-Jährige tauschen sich über steigende Mietpreise aus. Zusammen sitzen sie hier als Mitglieder von Vokus, einem Verein, der die Nutzung des Tassilo-Sittmann-Hauses organisiert, und freuen sich über jeden Vorbeikommenden. „Das hat einen guten Rhythmus“, bestätigt Kollege Ali Karakule an der Querung über dem Praunheimer Weg, die Abfolge, in der die Teilnehmer des Brückenlaufs nach und nach bei ihm vorbeischauen.

34 werden es am Ende gewesen sein. „Fürs erste Mal sind wir zufrieden“, sagt Korb. Zumal auch andere Veranstaltungen im Stadtteil die Menschen gelockt hätten. Doch im Laufe der Jahre soll der verbindende Brückenlauf wachsen.