Niederursel: Günstig einkaufen im Mobilen Markplatz

Von: Alexandra Flieth

Eleonora von Hanstein (links) und Astrid Böhm haben den Mobilen Marktplatz organisiert. alexandra flieth © Alexandra Flieth

Angebot der Caritas steht allen Menschen offen. Ende des Jahres zieht das Kaufhaus weiter.

Noch sind nicht alle Kisten ausgepackt, Glasvasen und anderen Gegenstände für den Haushalt werden kurzfristig ausgepreist und in die Regale gestellt. Das meiste aber ist geschafft. Der Mobile Marktplatz, ein Projekt des Caritasverbandes Frankfurt, öffnet seine Türen in dem leerstehenden früheren Schlecker-Markt an der Niederurseler Landstraße.

Dort werden ab sofort Möbel, Gegenstände des Alltags, Technik, Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Spielzeug und Klamotten angeboten. Alles ist aus zweiter Hand gespendet oder aus Haushaltsauflösungen. Dinge, die gut erhalten und für Menschen in einer finanziell prekären Lage bezahlbar sind.

Einkaufen kann dort aber jeder. Denn auch wenn der Mobile Marktplatz den Charakter eines Sozialkaufhauses hat, ist ein entsprechender Nachweis nicht nötig. Menschen mit Frankfurt-Pass erhalten zusätzlich einen Rabatt von zehn Prozent. „Bei Möbeln auch etwas mehr“, sagt Astrid Böhm. Sie ist die Einrichtungsleitung für das Projekt, betreut daneben auch den Caritas-Laden „Kleider am Alleehaus“ in Unterliederbach. „Die Idee ist, dass wir mit unseren Angeboten in die Stadtteile gehen“, sagt sie.

Das gut 400 Quadratmeter große Ladengeschäft werde bis zum 15. Dezember bespielt. Es ist der zweite Standort seit dem Beginn des Projektes im Spätsommer. Der erste Markt war als Pilot am 1. September 2022 am Kirchort Sankt Lioba der Pfarrei Sankt Katharina von Siena in Bonames gestartet. Der Mobile Marktplatz soll dabei nicht nur ein Ort zum Einkaufen sein, sondern auch ein Treffpunkt. Ein Ort der Kommunikation.

Das Konzept des Mobilen Markplatzes sieht vor, das Menschen, die lange ohne Arbeit waren, dabei unterstützt werden, wieder in einen geregelten Tagesablauf zu kommen, tätig zu sein und Erfahrungen im Einzelhandel zu sammeln.

„Arbeitsgelegenheitsmaßnahme“ nenne sich dies und werde über das Jobcenter vermittelt, mit dem sie in regelmäßigem Kontakt stünden. „Es ist eine Möglichkeit, auszuprobieren, ob einem der Verkauf liegt und Spaß macht“, sagt Böhm weiter. Unter denjenigen, die lange ohne eine feste Arbeit waren, gebe es einige, die sich eine Tätigkeit im Verkauf durchaus vorstellen könnten, aber bisher noch ohne Erfahrung auf diesem Gebiet seien.

„Die Dauer einer Maßnahme liegt bei drei Monaten“, erklärt Eleonora von Hanstein vom Cariteam Frankfurt. Hinter dem Begriff Cariteam werden ganz unterschiedliche Angebote an Menschen gemacht, die wieder ins Arbeitsleben zurückkehren oder überhaupt erst einmal beruflich Fuß fassen möchten. Zudem ist das Team des Mobilen Marktplatzes immer auch auf der Suche nach Ehrenamtlichen. Für den Verkauf, auch Spenden müssen einsortiert und bepreist werden.

Es fehle an größeren Lagerkapazitäten, sagt Böhm noch. Auch deshalb sei es wichtig, dass die gespendete Ware gut verkaufbar sei, so Böhm.

Der Mobile Marktplatz an der Niederurseler Landstraße 154/156 hat montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet. In dieser Zeit werden auch Warenspenden entgegengenommen.