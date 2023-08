Zweites Leben für die Salzmannschule

Von: Stefanie Wehr

Hier wird nun erst einmal weiter unterrichtet. © faust

Neue Oberstufe der KGS Niederrad zieht nach den Ferien in das renovierte Gebäude ein.

Das fast 200 Jahre alte Schulhaus der Salzmannschule war schon dem Abriss geweiht. Doch nun kam es anders: Das Gebäude an der Schwanheimer Straße 23 ist in den Ferien renoviert worden. Die KGS Niederrad zieht dort am kommenden Montag mit einer zweiten Außenstelle für die neue Oberstufe ein.

Die Stadt hat beschlossen, den Abriss aufzuschieben und das Gebäude, das bis 2021 von der ehemaligen Salzmannschule genutzt wurde, instand zu setzen, erläutert der Sprecher des Bildungs- und Baudezernats, Thomas Hauf. Denn die KGS braucht dringend Platz für die neue Oberstufe.

Mindestens ein Jahr lang soll die kooperative Gesamtschule das Haus nutzen. Die Räume wurden gestrichen, Strom- und Wasserversorgung instand gesetzt, der Brandschutz wurde erneuert.

Freude über den Erhalt herrscht zum Beispiel beim Bezirksverein, der die Geschichte Niederrads in seinem Heimatmuseum hochhält, das direkt an das Gebäude angrenzt. Werner Hardt, bis vor kurzem Erster Vorsitzender, wollte schon die historische Wetterfahne fürs Museum sichern: „Jetzt weht sie ja erst einmal weiter.“ Die Salzmannschule war 1826 als erste Schule des Stadtteils eröffnet worden.

Auch die neuen Nutzer und Nutzerinnen freuen sich über ihr Schulhaus. „Es ist ein schönes Gebäude mit großen Fenstern, es ist hell und lichtdurchflutet“, so Irene Loizides, Leiterin der Planungsgruppe Oberstufe der KGS.

Die Turnhalle der alten Salzmannschule nutzt die KGS schon länger. Haupt- und Nebengebäude konnten für die Schule nun neu hergerichtet werden, mit Hörsaal, Bibliothek, Klassenzimmern und Fachräumen.

Das Oberstufenkonzept wurde an der Schule neu entwickelt und ist anders aufgebaut als üblich an Gymnasien. Die elfte Klasse biete viele Wahlpflichtfächer und anstelle von Vor-Leistungskursen Vertiefungsfächer. Zudem gebe es SOS-Kurse, in denen Grundlagen wiederholt werden, erläutert Loizides.

Eine weitere Besonderheit sei es, dass die Schüler und Schülerinnen ihre Lernformate selbst wählen können. Ziel des Konzepts ist es, die Selbstständigkeit der Schüler zu fördern.

Nichtsdestotrotz ist weiterhin vorgesehen, das Gebäude der Salzmannschule abzureißen und dort neu zu bauen. Derzeit werde der Planungswettbewerb verwaltungsintern vorbereitet, so Dezernatssprecher Hauf. Bis die Schule mit neuer Sporthalle gebaut wird, bleiben die beiden Auslagerungsstandorte im Mainfeld und an der Goldsteinstraße erhalten.