Streit um Modernisierung der Adolf-Miersch-Siedlung eskaliert

Von: Fabian Böker

Diese Häuser stehen im Mittelpunkt der Diskussion. © Christoph Boeckheler

Die Nassauische Heimstätte beendet die Gespräche mit Mietern und Mieterinnen über die geplante energetische Sanierung. Das stößt auf Unverständnis.

Der Streit um die Modernisierung von Häusern in der Adolf-Miersch-Siedlung in Niederrad geht weiter. Die Nassauische Heimstätte (NH) als Eigentümerin der Liegenschaften Adolf-Miersch-Straße 36, 38, 40, 40a und 40b hat die Gespräche mit der Mietergewerkschaft Frankfurt und der Mieterinitiative Nordend, Bornheim, Ostend (NBO) für beendet erklärt. Die von Bewohnern und Bewohnerinnen gegründete Mietergemeinschaft Niederrad, die von den beiden Organisationen beraten und unterstützt wird, will das so nicht stehen lassen.

Hintergrund ist eine von der NH geplante energetische Sanierug. Die sollte eigentlich Ende März beginnen. Dabei sollen eine neue Dämmung, dreifach verglaste Fenster und eine zentrale Heizungsanlage eingebaut werden; die Häuser 40a und 40b sollen zudem in Holz-Rahmen-Bauweise jeweils um vier weitere Wohnungen aufgestockt werden. Unter den Menschen, die dort wohnen, machte sich aber schnell nach der ersten Ankündigung durch die NH Skepsis breit. Die Mietergemeinschaft sprach sich sich nicht per se gegen die Modernisierung aus, stellte aber Forderungen auf, die dabei berücksichtigt werden sollen.

Am 2. März fand ein bisher letztes Gespräch beider Parteien statt. Dieses habe man als „einvernehmlich“ empfunden, wie Daniel Katzenmaier sagt, der als Mitglied der Mietergewerkschaft im Namen der Mietergemeinschaft an dem Termin teilnahm. Er erinnere sich an eine Zusage der NH, der Mietergemeinschaft ein Angebot zu unterbreiten, und umgekehrt an die Bereitschaft, „dass wir zu Kompromissen bereit sind“. Die NH hatte eine offenbar eine gänzlich andere Wahrnehmung. „Nachdem die Mietervertreter für die Modernisierung in der Adolf-Miersch-Siedlung weiter auf ihren Maximalforderungen beharren, hat die NHW die Gespräche für beendet erklärt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Die Folge: „Wir werden auf jeden Fall an einer Modernisierungsmaßnahme in diesem Jahr festhalten“, so Holger Lack, Leiter des NH-Regionalcenters Frankfurt. Im Moment könne man den Beginn der Maßnahme in diesem Jahr noch nicht exakt nennen, so Lack weiter.

Innerhalb der Mieter und Mieterinnen herrsche Empörung vor, heißt es dort. Sie seien „nach wie vor für die Modernisierung ihrer Wohnungen“, heißt es in einem Schreiben der Gemeinschaft an die NH. Man bestehe aber auf drei Forderungen: eine Ersatzwohnung für alle, die eine solche wollen, eine soziale Mieterhöhung, die sich auf einen Euro pro Quadratmeter beläuft, und angemessenen Ersatz für den Dachboden, der durch die Aufstockung entfällt.

Liest man die Verlautbarung der NH, scheinen beide Parteien gar nicht so weit voneinander entfernt zu sein. „Wie angekündigt, wollen wir die Wohnungen grundsätzlich im bewohnten Bestand modernisieren. Mietern, denen es nicht möglich ist, in den Wohnungen während der lärmintensiven Bauarbeiten in den Wohnungen zu verbleiben, bieten wir eine Umsetzwohnung im Stadtteil an“, heißt es da.

Und die Mieterhöhungen nach Abschluss der Arbeiten sollen moderat ausfallen. Die Umlage der mietwirksamen Kosten solle durchschnittlich bei unter drei Prozent liegen, erklärt Holger Lack. „Wir halten dieses Angebot für sozial verträglich und fair.“

Diese Zahlen, so wiederum die Mietergemenschaft, seien „mit größter Vorsicht zu genießen“. Beide Parteien sind also doch weit voneinander entfernt. Ausgang ungewiss.