„Omas gegen rechts“ gedenken an Stolpersteinen

Von: Fabian Böker

Mit Stolpersteinen wird Menschen gedacht, die in der Nazizeit verfolgt und umgebracht wurden. müller © Monika Müller

Initiative organisiert einen Rundgang durch den Stadtteil am Tag der Befreiung. Sie haben die Biografien der Opfer recherchiert.

Es geht um Menschen wie Martha Blasius. Sie wurde 1892 in Mainz geboren, ab 1934 lebte die Jüdin mit ihrem nichtjüdischen Ehemann August und ihrer Tochter Anneliese in der Treburer Straße 25 in Niederrad. Ihre Arbeit im Büro der Textilfirma ihres Mannes musste sie auf Druck der Nazis 1937 niederlegen, ab September 1941 war sie verpflichtet, deutlich sichtbar den gelben Stern zu tragen. Zwei Jahre war sie Zwangsarbeiterin. Am 17. Februar 1945 nahm sie sich im Ghettohaus Fichtestraße 10, wo sie zusammen mit vielen anderen auf ihre Deportation wartete, das Leben.

An Martha Blasius erinnert heute ein Stolperstein in der Treburer Straße, dort, wo sie einst gewohnt hatte. Die Initiative „Omas gegen rechts“ will nun an Blasius und viele andere von den Nazis verfolgte, deportierte und ermordete Menschen gedenken. Am Montag, 8. Mai, dem Tag der Befreiung, organisieren die Seniorinnen in Niederrad einen Rundgang zu den dort verlegten Stolpersteinen. Elf gibt es, in der Kelsterbacher Straße, der Treburer Straße, der Trifelsstraße, der Schwanheimer Straße und der Odenwaldstraße.

Überall dort macht der Rundgang Station. Mittels kleiner vorgelesener Biografien wird erklärt, wessen dort gedacht wird und warum, es werden Blumen niedergelegt und es gibt ein musikalisches Begleitprogramm.

„Die Biografien hat eine unserer Omas selbst recherchiert und zusammengetragen“, sagt Anne Groß von der Initiative. „Diese Oma wohnt selbst in Niederrad und hatte vergangenes Jahr die Idee zu diesem Rundgang.“

Der soll etwa eine Stunde dauern, Start ist um 11 Uhr auf dem Bruchfeldplatz. „Wir wollen damit ein Zeichen setzen, gegen Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung jeder Art“, so Groß, die 75 Jahre alt ist und selbst in Dietzenbach (Kreis Offenbach) wohnt. „Und wir wollen die Erinnerung aufrecht erhalten.“

Zum Beispiel die an Karl Alberti. Er lebte in der Kelsterbacher Straße 73 und wurde nach eigenen Angaben 1937 sterilisiert, ohne dass ihm der Grund hierfür verständlich war. Zwei Jahre später dann wurde er wegen „Unzucht mit Männern“ festgenommen. Er wurde zwangsweise in einer Heil- und Pflegeanstalt untergebracht. 1941 erfolgte die Verlegung in die Landesheilanstalt Hadamar, wo er gleich nach der Ankunft ermordet wurde. Als vorgeschobene Todesursache galt „Lungenentzündung, Kreislaufschwäche“.

Für Anne Groß ist es denkbar, dass es zwar der erste, aber nicht der letzte Rundgang dieser Art ist. „Wir wohnen überall.“ Wir, das sind die „Omas gegen rechts“. Sie wurden am 27. Januar 2018 in Form einer Facebook-Gruppe gegründet, der Ableger in Hessen entstand kurz vor der Corona-Zeit. Rund 1000 Mitglieder hat die Gruppe im Bundesland, etwa 50 bis 70 sind in Frankfurt und Umgebung aktiv.

Kontakt ist per E-Mail an info@ omasgegenrechts-ffm.de möglich.