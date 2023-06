Neuer Bolzplatz im Mainfeld

Von: Fabian Böker

Teilen

Mit Freundschaftsspielen wurde der Platz offiziell eröffnet. © Renate Hoyer

Kinder und Jugendliche haben die Sportanlage selbst mitgestaltet – aber die Umsetzung hat viele Jahre gedauert. Nun kann dort Fußball, Basketball und Tischtennis gespielt werden.

Der neue Bolzplatz am Jugendtreff Mainfeld ist in dreifacher Hinsicht ein Beispiel. In erster Linie ein gutes für eine schön gestaltete Anlage, auf der Kinder und Jugendliche Sport treiben können. Zudem – auch ein gutes – für Partizipation derer, die eine solche Anlage nutzen. Aber auch ein schlechtes dafür, wie die Geduld der daran beteiligten Personen auf die Probe gestellt werden kann.

Zunächst mal die Fakten. Das gesamte Gelände ist 4963 Quadratmeter groß, die Arbeiten liefen von April bis Dezember 2022. Die Gesamtkosten lagen bei etwa 720 000 Euro. Entstanden sind neben einem Bolzplatz für Fußball und Basketball auch ein separates Streetball-Mini-Spielfeld, eine Calisthenics-Anlage, zwei legale Graffitiwände, zwei Tischtennisplatten sowie Bänke und Liegen.

Das Besondere an der Anlage: Sie wurde von Kindern und Jugendlichen aus dem Mainfeld mitgestaltet. Sie konnten ihre Wünsche und Vorstellungen äußern. Dazu haben sie unter anderem auch zusammen mit dem ansässigen Jugendtreff ein Video gedreht, in dem sie ihre Ideen vorgestellt haben.

Das Problem: Die erste Idee zum Bolzplatz stammt aus dem Jahr 2005, der Film wurde vor sieben Jahren gedreht. Die Zeit bis zur Fertigstellung bezeichnete Kai Lotz, Leiter des Jugendtreffs, bei der gestrigen offiziellen Eröffnung als „steinig“. Aber er wollte nicht zurückblicken, „auch wenn es natürlich schade ist, dass die meisten Jugendlichen nicht mehr mitbekommen, was aus ihren Ideen geworden ist“.

Manche aber schon. Erst diese Woche habe Lotz drei Protagonisten aus dem Film gesehen, die auf die Anlage Basketball gespielt haben. Und auch die heutige Nutzer und Nutzerinnen sind involviert gewesen. Im Rahmen eines Graffitiprojekts mit Quartiersmanager Ibo Bakari haben sie eine Seitenwand des Bolzplatzes gestaltet.

Bei der Eröffnung am Freitag sind sie begeistert, treten in Freundschaftsspielen gegeneinander an. Ein 15-Jähriger, der seinen Namen nicht nennen will, findet zwar, „dass alles etwas größer sein könnte“. Aber ihm gefallen vor allem die Vielfalt und die Abwechslung. Einer seiner Freunde vergleicht die neue Anlage mit dem alten, staubigen Bolzplatz: „Das ist jetzt viel besser.“