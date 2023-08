Kein Picknick im Niederräder Rennbahnpark

Teilen

Die Wiesen entlang des Zauns gehören teilweise dem DFB und sind nicht Teil des Rennbahnparks. Die rechtliche Lage ist unklar. © Michael Faust

Für den Bürgerpark gilt eine etwas andere Parkordnung als in anderen Frankfurter Grünanlagen. Die Wiesen dort etwa stehen unter Naturschutz.

Der Rennbahnpark erlebt seinen ersten Sommer. Im September 2022 wurde die 5,4 Millionen Euro teure, neu gestaltete Grünfläche eröffnet. Die Menschen haben den Bürgerpark gut angenommen, vor allem der große Spielplatz ist bei Familien sehr beliebt. Auch die Calisthenicsanlage und der Bolzplatz, der zugleich Basketballplatz ist, werden häufig genutzt.

Allerdings ist der Park, was die Parkordnung betrifft, etwas anders als andere Frankfurter Grünanlagen. Er soll explizit nicht nur den Menschen als Erholungs- und Rückzugsort dienen, sondern auch „dem Verlust der biologischen Vielfalt in der Stadt entgegenwirken“, so Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne). Besuchenden ist es nicht gestattet, sich allzu lang auf den Wiesen und dem Sandmagerrasen aufzuhalten. Die Flächen stehen unter Naturschutz. „Durchlaufen ist aber nicht verboten“, heißt es aus dem Grünflächenamt. Es hätten sich bereits Insekten- und Vogelarten angesiedelt, freut sich die Dezernentin.

Andere finden es schade, dass es diese strengen Regeln gibt. „Sich mit Decke und Buch auf der Wiese auszubreiten, ist nicht erlaubt“, bedauert Doris Mollath-Zündorf, stellvertretende Stadtbezirksvorsteherin in Niederrad. „Das wissen viele sicher nicht.“ Denn die Schilder, die auf den geschützten Sandmagerrasen hinweisen, findet Mollath-Zündorf zu klein und schlecht angebracht.

Auch sei vielen nicht klar, wozu der breite Sandstreifen dient, der parallel zum Spazierweg verläuft. Er markiert die frühere Trabrennstrecke, die neben der Galopprennbahn verlief. Aktuell könnten Besucher und Besucherinnen wenig damit anfangen, sagt die Niederräderin. „Man kann nicht darauf laufen.“

Neue Schilder geplant

Was die Beschilderung betrifft, sei Abhilfe schon in Planung, sagt Susanne Schierwater, Referentin im Umweltdezernat: „Zwei weitere kleine Schilder mit mehr Piktogrammen sind geplant sowie ein großes Informations-Schild mit zusätzlichen Erläuterungen zum Thema Sandmagerrasen und Naturschutz.“

Eine weitere Besonderheit im Park sind die Erweiterungsflächen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Sie gehören zum Campus, werden aber noch nicht genutzt. Sie liegen außerhalb des eingezäunten Geländes und sind vom Park aus zugänglich. Die brachliegenden Wiesen mit Bäumen und Gebüsch grenzen direkt an den Zaun des DFB und reichen bis zum Gelände der chinesischen Hotelruine. In die aufwendige Park-Planung waren die Flächen nicht eingebunden. Es gibt keine Parkwege, es sind jedoch Trampelpfade entstanden, weil Menschen dort spazieren gehen.

Ob sie das dürfen, ist nicht klar. Es handelt sich um öffentlich zugängliches Privatgelände. Nirgends stehen Schilder, die das Betreten verbieten. Wenn sich auf dem Gelände jedoch illegales Treiben, etwa Drogenhandel, abspielen würde, hätte die Polizei nicht unbedingt Zugriff auf die beteiligten Personen – zumindest theoretisch. So sei das dem Präventionsrat in Niederrad vermittelt worden, sagt dessen Vorsitzender Manfred Schulz.

Auch, wenn sich auf den Wiesen Müll anhäuft, ist die Stadt nicht zuständig. Der DFB reinige die Flächen, teilt eine Sprecherin des Grünflächenamts mit. Dem DFB ist die Situation bekannt. „An einer Lösung, die für alle Beteiligten befriedigend sein sollte, wird aktuell auch im Austausch mit der Stadt Frankfurt gearbeitet“, teilt ein Sprecher mit. Das bestätigt das Amt für Bau und Immobilien. In einem halben Jahr sollten Antworten vorliegen.