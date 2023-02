Golfstraße bleibt drei Jahre Bahn-Baustelle

Von: Stefanie Wehr

Teilen

Der provisorische Gehweg parallel zu den Gleisen wird bald beleuchtet. Eine Fahrspur soll während der Arbeiten dauerhaft geöffnet bleiben.

Die langen Umwege, die Fußgänger und Fußgängerinnen auf sich nehmen müssen, um zur Straße Am Poloplatz zu gelangen, bleiben bis zum Sommer bestehen. Das teilt die Bahn mit. Die Baustelle an der Eisenbahnüberführung Golfstraße bleibt bis Ende März durchgängig gesperrt. Ende Mai wird sie noch einmal für den Einbau einer fünften Hilfsbrücke dichtgemacht. Danach ist die Straße für den Rest des Jahres offen.

Doch der eigentliche Neubau der Brücke kommt erst in den nächsten Jahren. „2024 muss wieder mit längeren Sperrungen gerechnet werden“, sagt eine Sprecherin der Bahn. Aktuell laufen noch die Abstimmungen, in welcher Reihenfolge was gebaut werden kann, daher steht hierzu der detailliertere Zeitplan noch nicht fest. Perspektivisch wird das komplette Brückenbauwerk voraussichtlich 2024 bis 2026 erneuert. Währenddessen soll aber laut Planung eine Fahrspur dauerhaft offen bleiben.

Immerhin ist die Zeit lang genug, um für die Fußgänger:innen auf den teils sehr weiten Umwegen Verbesserungen zu schaffen. Der Geh- und Radweg, der ab dem Bahnhof Niederrad Richtung Süden parallel zu den Gleisen verläuft, bleibt noch bis mindestens 30. Juni gesperrt, so die Bahn-Sprecherin. „Im Laufe der zweiten Jahreshälfte wird der Geh- und Radweg wiederhergestellt und die bestehende Sperrung aufgehoben.“

Weil Anwohnende sich massiv bei der Bahn beschwert haben, ist zumindest auf der Ostseite der Bahntrasse Besserung in Sicht: Der provisorische Weg zwischen Golfstraße und Paul-Gerhard-Ring, der zurzeit oft dunkel und matschig ist, soll beleuchtet werden. „Um hier Abhilfe zu schaffen, haben wir Mitte Dezember Fundamente gefertigt und anschließend Standorte für eine Beleuchtung festgelegt.“

Vor kurzem hätten Bahnbedienstete die Bäume dann in vier bis sechs Metern Höhe zurückgeschnitten, damit fünf Laternenmasten aufgestellt werden können. Die Masten sollen im Abstand von je 35 Metern errichtet werden.

Im Zuge des auf ein Jahrzehnt angelegten Ausbaus des Bahnknotens Stadion verlegt die Bahn zwei neue Gleise für den Fernverkehr zwischen dem Stadion und der Eisenbahnüberführung über die Gutleutstraße. Auf dem vier Kilometer langen Abschnitt sollen nach dem Ausbau sechs Gleise liegen. Ausgebaut werden entlang der Strecke auch sieben Eisenbahnüberführungen, zudem wird eine neue Brücke mit zwei Gleisen über den Main gelegt. Dafür werden dieses Jahr erste Vorarbeiten auf dem Baustellenerschließungsgelände hinter der Donnersbergstraße gemacht, nächstes Jahr wird dort eine neue Brücke gebaut.

2024 werden auch die beiden Überführungen am Niederräder S-Bahnhof über die Adolf-Miersch-Straße und an der Goldsteinstraße erweitert.