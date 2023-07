Frankfurter Traditionsverein will interessanter werden für junge Leute

Von: Gernot Gottwals

Gute Stimmung: Die Vorsitzende des Bezirksvereins Birgit Wende am Kuchenstand. Michael Faust © Michael Faust

Niederrad Sommerfest des Lese- und Kulturförderverein „CoLibris“ mit großen Plänen

Gemessen an den Traditionsvereinen im Stadtteil ist der Lese- und Kulturförderverein „CoLibris“ noch jung. „Doch durch Ihre Gründung vor 20 Jahren konnte die Niederräder Stadtteilbibliothek erhalten werden“, betont Claus Kronenberg, Vorsitzender des Stiftungsvorstands Heimatmuseum, bei der Übergabe des Spendenschecks in Höhe von 2000 Euro, die der Leseverein für spannende Autorenlesungen investieren will.

Mit der Übergabe beim Sommerfest wirbt der Bezirksverein auch für seine Förderstiftung Heimatmuseum Niederrad: Rund 100 Gäste genießen im Innenhof des Museums gegrillte Würstchen und die Musik Wolfgang Sorgers alias Steppes: Das Goldsteiner Original erfreut mit Country- und Schlageroldies. „Ich habe die ,CoLibris‘ damals mitgegründet und finde es sehr positiv, dass sich das Heimatmuseum jetzt auch vermehrt der Kulturförderung widmet“, betont Eva-Maria Lang, Vize-Vorsitzende im Stiftungsrat.

„Aber wenn man sich beim Sommerfest so umguckt, sieht man vorwiegend ältere Damen und Herren, die jüngeren Leute fühlen sich nicht so angesprochen“, stellt Vereinsmitglied Helga Gottschalk fest. Umso mehr will der Bezirksverein nun auf ein abwechslungsreiches Musikprogramm setzen, die jüngste MC Smooth-Jazz-Matinee mit Sänger und Gitarrist Uwe Michael und Trompeter Peter Coy gehört ebenso dazu wie die klassische Gitarristin Heike Matthiesen. „Mit Aktionen wie dem Kelterfest vergangenen Herbst, unserem Schildkröten-Walk durch Zickzackhausen oder dem Schultheaterstück ,Mayo ist Macht‘ wollen wir auch vermehrt Kinder und Jugendliche ansprechen“, sagt die erste Vorsitzende des Bezirksvereins Birgit Wende. Auch für weitere Spenden an Schulen und Vereine, die sich der Jugend- oder Seniorenarbeit widmen, möchten Bezirksverein und Förderstiftung offen bleiben.

Anstelle der zuletzt weniger gut besuchten Sonderausstellungen mit Fotostellwänden sind nun Stadtteillesungen und Erzählnachmittage geplant. „Mögliche Themen könnten Niederräder Geschäfte, wichtige Straßen wie die Kelsterbacher Straße oder die Waldbahn sein“, meint Wende. Statt vieler kleiner Fotos könnten dazu Dias oder Plakate gezeigt werden – eine Anregung des Heimat- und Geschichtsvereins Nied, der beim Sommerfest zu Gast ist und Besonderheiten der Dauerausstellung wie die präparierte Suppenschildkröte des weltgrößten Niederräder Herstellers Eugen La Croix, die Vitrine der Hasenhaarschneider oder alte, immer noch spielfähige Grammophone und Tonbandgeräte bestaunt.

Überhaupt möchte der Bezirksverein enger mit anderen Stadtteil- und Heimatvereinen zusammenarbeiten, auch im Hinblick auf das in zwei Jahren anstehende Jubiläum: 100 Jahre Eingemeindung der Stadtteile Niederrad, Oberrad und Seckbach. Aber das ist Zukunftsmusik. Greifbarer ist da schon der Stadtteilkalender 2024, den der Ehrenvorsitzende Werner Hardt gerade in Druck gegeben hat. Aber was darauf zu sehen ist, wird noch nicht verraten.

Das Niederräder Heimatmuseum, Schwanheimer Str. 17, ist jeden Dienstag und jeden zweiten Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.