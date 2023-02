Frankfurt: Pflege-WG im Apartmenthaus

Von: Christoph Manus

Im Apartmenthaus „Cubus 130“ der Nassauischen Heimstätte in Frankfurt-Niederrad gibt es bisher vor allem teure kleine Wohnungen. Doch nun findet dort auch eine Pflege-WG Platz.

In einem Apartmenthaus der Nassauischen Heimstätte namens „Cubus 130“ an der Goldsteinstraße in Niederrad betreibt das Unternehmen „Intensiv Gemeinsam Wohnen“ jetzt eine Wohngemeinschaft für schwerstpflegebedürftige Menschen. Nach Angaben der Wohnungsgesellschaft, die zum größten Teil dem Land Hessen gehört, besteht diese aus elf Wohneinheiten mit jeweils 37 Quadratmeter Fläche und einem zentralen großen Gemeinschaftsbereich. Ziel sei es, der Bewohnerschaft ein individuelles und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. In der WG betreue eine Pflegefachkraft jeweils höchstens drei Menschen, heißt es.

Der weitaus größere Teil des per Umbau entstandenen Wohngebäudes besteht aus 137 Apartments von 19 bis 49 Quadratmeter Größe, die die Nassauische Heimstätte bereits seit fast zwei Jahren möbliert vermietet und „als perfekten Kompromiss zwischen Hotel und eigener Wohnung“ bewirbt. Etwa die Hälfte orientiert sich dem Unternehmen nach in ihrer Einrichtung am studentischen Bedarf. Mit den anderen Apartments zielt man eher auf „Urban Professionals“.

Schon vor zwei Jahren hatte die Linke im Landtag scharf kritisiert, dass das landeseigene Unternehmen nun auch im Segment „Wohnen auf Zeit“ mitmischt – und die hohen Mieten beklagt. Bei diesen Mieten handelt es sich zwar um Warmmieten. Selbst für Frankfurter Verhältnisse sind diese dennoch happig. Derzeit im Angebot: Ein 28,3 Quadratmeter großes Ein-Zimmer-Apartment für 999 Euro Monatsmiete.