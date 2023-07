Frankfurt: Blenden für das DFB-Parkhaus

Von: Boris Schlepper

Die Kritik an nächtlicher Beleuchtung des DFB-Parkhauses reißt nicht ab. Jetzt schaltet sich eine Bürgerinitiative ein

Die Situation am Parkhaus der Zentrale des Deutschen Fußball Bunds (DFB) an der Schwarzwaldstraße ist für die Nachbarschaft nach wie vor unbefriedigend. Noch immer ist die Garage offenbar nachts viel zu hell beleuchtet. Störend ist für die Anwohnerinnen und Anwohner der ehemaligen Rennbahn vor allem, dass das Licht ständig an- und ausgeht. Inzwischen hat sich auch die Bürgerinitiative Niederrad eingeschaltet.

Seit Ende vergangenen Jahres taucht das dreigeschossige DFB-Parkhaus die umliegenden Mehrfamilienhäuser des Nachts in kaltes Licht, wie Messungen des Umweltamtes bestätigten. Der Sportbund reagierte zwar, konnte das Problem aber nicht abstellen. Bis die geplante Begrünung des Gebäudes geschlossen ist, vergehen voraussichtlich noch Jahre. Weshalb Anwohnerinnen und Anwohner Blenden fordern (die FR berichtete).

„Leider hat sich an der quälenden, unzumutbaren Situation nicht wirklich etwas geändert“, sagt Anwohnerin Ruth Jung. „Wir werden nur vertröstet.“ Sowohl das Umweltamt als auch der DFB seien außerstande, endlich konkret Abhilfe zu schaffen. Nach wie vor sei das Parkhaus ab 22 Uhr viel zu hell erleuchtet. Auch schalte sich das Licht ständig an und aus, sobald der Bus vorbeifahre. „Für uns heißt das in den Hitzenächten, dass wir nur grell beleuchtet auf dem Balkon sitzen können“, so Jung. Auch werde der Schlafraum bei geöffnetem Fenster ständig extrem gestört. „Es ist schlicht unerträglich.“ Es sei unglaublich, „mit welcher Ignoranz und Rücksichtslosigkeit Bürger behandelt werden“.

Unterstützung bekommt Jung von der Bürgerinitiative Niederrad. Die Beleuchtung der Garage des DFB sei „völlig überflüssig“, kritisiert Benno Mayer. Das ständige An und Aus wirke fast wie ein Stroboskop. Die Initiative, die sich gegen die Flughafenerweiterung, ökologische Probleme und Umweltzerstörung einsetzt, werde deshalb eine Stellungnahme an die Behörden abgeben und im Ortsbeirat vorstellig werden.

Negative Folgen für alle

Dass das Problem noch immer nicht behoben sei, kann Mayer nicht nachvollziehen. Wenn er mit einem Strahler in den Nachbargarten leuchte, müsse er das abstellen. „Warum das hier nicht möglich ist, erschließt sich mir nicht.“ Er gehe davon aus, dass die Beschwerde der Anwohnenden nicht ernst genommen wird. Dabei sei „Lichtverschmutzung kein Pillepalle-Thema“. Sie habe negative Auswirkungen auf die Tierwelt und die Anwohnenden. Daher müssten endlich Taten folgen.

„Der DFB ist stark interessiert an einem guten Miteinander mit den Nachbarn und nimmt die Hinweise ernst“, sagt Sprecher Jens Grittner auf Anfrage. Daher befinde sich der Bund auch weiterhin im Austausch mit den Behörden der Stadt. Noch immer werde nach einer technischen und organisatorischen Möglichkeit gesucht, die Lichtsteuerung der Parkhausbeleuchtung zu aller Zufriedenheit anzupassen. „Dies jedoch muss zwingend immer auch in Übereinstimmung mit Auflagen an Arbeitsschutz und Sicherheit vonstattengehen“, sagt Grittner. So seien die Nachbarn auch schon in persönlichen Gesprächen informiert und um Verständnis gebeten worden, dass die Beleuchtung angehen muss, wenn Mitarbeiter:innen nachts das Parkhaus betreten.

Das Umweltdezernat bestätigt, dass der Vorgang noch nicht abgeschlossen sei. Anfang Mai habe es eine Messung gegeben, informiert Lea Kreher. Diese habe bestätigt, „dass die gültigen Immissionsrichtwerte nachts überschritten werden“ – nicht aber in den Abendstunden. Der Betreiber sei daraufhin aufgefordert worden, weiter gegen die Lichtimmissionen vorzugehen. Bisher hätten entsprechende Schritte seitens des DFB nicht umgesetzt werden können, so Kreher, „die Planung läuft aktuell noch“. Diese sehe vor, die Lampenansteuerung nochmals zu optimieren und die nachts in Betrieb bleibenden Lampen mit Blenden nachzurüsten.