Den Traum vom Café in Niederrad verwirklicht

Von: Fabian Böker

Schuhmacher Thomas Faulstich wollte Fußballprofi werden. Jetzt ist er es Handwerker. © christoph boeckheler*

Beim Wirtschaftstag im Stadtteil geben Gewerbetreibende Einblicke in ihre Betriebe. Die sind mal positiv, mal negativ.

Die Erfolgsgeschichte eines jungen Paars auf der einen Seite, Probleme mit dem Fachkräftemangel im Handwerk auf der anderen: Der Wirtschaftstag in Niederrad am Dienstag hat das zutage gefördert, wofür er von der Wirtschaftsförderung geschaffen wurde. Denn an so einem Tag wollen Vertreter und Vertreterinnen von Politik, Verwaltung und Wirtschaft die Betriebe in einem Stadtteil kennenlernen, mit ihnen ins Gespräch kommen, etwas über ihre Geschichte erfahren und sich deren Sorgen und Nöte anhören.

Schon die ersten beiden Stationen zeigten dabei anschaulich, wie breit die Palette sein kann. Da ist zum Beispiel das Café Zoller in der Schwarzwaldstraße. Geführt wird es von Albert und Victoria Zoller. Sie haben es im November 2020 eröffnet – und damit mitten in der Pandemie.

Ihre Geschichte ist durchaus besonders. Albert ist eigentlich Informatiker, Victoria hat in einem Café im Westend gearbeitet. „Aber mein Traum war es immer, ein eigenes zu eröffnen“, sagt sie. „Ich habe das immer eher belächelt“, gibt ihr Mann zu.

Aber dann ging alles ganz schnell: Im Sommer 2020 gab es das Angebot, den Laden zu übernehmen. Mit allem Ersparten „haben wir das Abenteuer gewagt“. Anfangs nur mit To-Go-Angeboten, läuft das Café mittlerweile. Gerade montags und freitags sei es immer voll.

Ein paar Hundert Meter weiter, in der Gerauer Straße, ist Marcel Schäfer nicht so optimistisch. Er führt seit rund 15 Jahren in nunmehr fünfter Generation eine Schreinerei und Glaserei. Zum Kerngeschäft gehört die Fenstermontage, dazu werden Möbel oder Türen selbst hergestellt. „Die Auftragslage ist gut“, stellt er klar. Und schränkt direkt ein: „Ich kann sie aber kaum bewältigen.“

Wirtschaft in Niederrad In Niederrad gab es 2020 – aktuelle Zahlen liegen der Wirtschaftsförderung nicht vor – 1329 Betriebe mit 29 955 Beschäftigten. Im selben Jahr – und damit im ersten Jahr der Corona-Pandemie – wurde 252 Gewerbe an- und 205 abgemeldet. 220 Anmeldungen waren dabei Neugründungen, vor allem (206) im Dienstleistungsbereich. Die Arbeitslosenquote – hier liegen nun wiederum Zahlen von 2022 vor – beläuft sich auf 4,4 Prozent. In Frankfurt selbst betrug der Wert zu dieser Zeit 5,8 Prozent. Die Wirtschaftsförderung der Stadt fungiert als Ansprechpartner bei Standortangelegenheiten und Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung in Frankfurt. Sie informiert unter frankfurt-business.net über sich. bö

Denn wo er früher bis zu zehn Beschäftigte hatte, sind es heute noch drei. Auszubildende sind keine darunter. Vergangenes Jahr hatte er noch zwei Azubis, „aber der eine hat nach der Ausbildung den Betrieb gewechselt, der andere war jeden Montag krank und hat einen Gesellen tätlich angegriffen“.

Dieser Personalmangel führt dazu, dass Schäfer mittlerweile in Vollzeit die Büroarbeiten erledigt, halbtags unterstützt von seiner Frau. „Ich glaube, dieses Jahr habe ich noch nicht einmal an der Säge gestanden.“

Da hörte auch Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP) interessiert und erstaunt zu, bevor der Tross weiterzog. Weitere Stationen waren der Schuhmachermeister Thomas Faulstich, der eigentlich Fußballprofi werden wollte, nun aber seit mehr als 20 Jahren seinen Laden in der Bruchfeldstraße führt, die Kunst- und Bauschlosserei von Marlis von Kessler in der Schwanheimer Straße, der Raumausstatter Ralf Rüdiger in der Kelsterbacher Straße und das Ernst-Strüngmann-Institut in der Deutschordenstraße, das im Bereich der kognitiven Neurowissenschaften und der Hirnforschung arbeitet.

„Dass Niederrad so vielfältig ist, hätte ich vorher nicht gedacht“, sagte Wüst während des Rundgangs angesichts der Auswahl an besuchten Betrieben. „Ich bin dankbar für die Einblicke und Anregungen.“ Nun wird sich zeigen, ob davon auch etwas umgesetzt wird. Der nächste Wirtschaftstag soll im Herbst stattfinden, dann im Bahnhofsviertel.

Auch ein Hund gehört zum Inventar der Werkstatt. © christoph boeckheler*

Das Ehepaar Zoller führt erfolgreich ein Café in der Schwarzwaldstraße. © Michael Faust