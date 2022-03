Bolzplatz im Mainfeld wird Multifunktionsanlage

Teilen

Der Bolzplatz Im Mainfeld ist beliebt bei den Jugendlichen. © Michael Schick

Am Jugendtreff im Mainfeld werden Ideen von Jugendlichen Realität: Ab April entsteht auf dem Bolzplatz eine Multifunktionsanlage für Fußball und Basketball.

Aus dem Bolzplatz am Jugendtreff Im Mainfeld wird ein „Aktivspielplatz“ für Jugendliche des Stadtteils Niederrad. Das teilt die Stadt mit. Demnach soll die Fläche ab April eine Multifunktionsanlage für Fußball und Basketball werden, die mit einem Kunststoff-Belag und einem umlaufenden, lärmschutzmindernden Ballfangzaun versehen werden soll. Vorgesehen sind auch eine Calisthenics-Anlage, ein Basketballkorb und Tischtennisplatten.

An den Planungen beteiligt waren Jugendliche aus dem südlichen Stadtteil selbst. In Zusammenarbeit mit dem Jugendtreff Im Mainfeld und dem Quartiersmanagement Niederrad des Caritasverbandes Frankfurt haben sie in einem selbstgedrehten Film für ihre Ideen und Vorstellungen geworben. Der Film sei Grundlage für den weiteren Planungsprozess des früheren Bolzplatzes gewesen, teilt die Stadt weiter mit. Bänke und Liegen in Ruhebereichen gehörten ebenfalls zu den Wünschen der Jugendlichen wie eine Graffitiwand. Sie soll vom Jugendtreff Im Mainfeld und der Kooperativen Gesamtschule Niederrad gemeinsam genutzt werden.

Für die Bewässerung der Anlage wird eine Zisterne gebaut. In ihr wird Regenwasser für die Bepflanzung gesammelt. Die Zisterne entsteht auf dem Vorplatz des Jugendtreffgebäudes. Die Arbeiten werden laut Stadt voraussichtlich bis zum Jahresende andauern. Das Grünflächenamt baut die Anlage in Kooperation mit dem Caritasverband. Sie wird über das „Frankfurter Programm zur Modernisierung des Wohnungsbestandes“ bezuschusst. In dem Programm werden durch das Stadtplanungsamt Aufwertungsarbeiten von öffentlichen Grün- und Freiflächen gefördert.

Während der Bauarbeiten kann der Bolzplatz nicht betreten werden. Der Jugendtreff hingegen bleibt zugänglich. Für die Einschränkungen am Bolzplatz und im Bereich des Jugendtreffs bittet das Grünflächenamt um Verständnis. dit