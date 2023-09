Frankfurt: Richtfest am Campus Niederrad

Das Richtfest für das Frauenhofer Institut. © Rolf Oeser

Das Fraunhofer-Institut baut Forschungsstandort Hessen aus. Zu Gast beim Richtfest waren auch der ehemalige und amtierende Ministerpräsident Hessens, Volker Bouffier (CDU) und Boris Rhein (CDU).

Das Fraunhofer-Institut für Translationale Medizin und Pharmakologie (ITMP) hat am Freitag in der Sandhöfer Allee 1 auf dem Campus Niederrad Richtfest gefeiert.

Das ITMP wurde erst am 1. Januar 2022 als das 75. Fraunhofer-Institut in Deutschland und als erster Standort in Frankfurt gegründet. Die Grundlage dafür bildete das Loewe-Zentrum für Translationale Medizin und Pharmakologie, das vom Land Hessen gefördert wird. An mittlerweile fünf Standorten erforscht das Fraunhofer-Institut Wege zur Früherkennung, Diagnose und Therapie von Erkrankungen in Folge gestörter Funktionen des Immunsystems. Mit diesem Standort wäre das Fraunhofer-Institut eine wichtige Schnittstelle zwischen der Universität, dem Universitätsklinikum, verschiedenen Forschungseinrichtungen und dem Pharmastandort im Rhein-Main-Gebiet.

Zu Gast beim Richtfest waren neben den ehemaligen und amtierenden Ministerpräsidenten Hessens, Volker Bouffier (CDU) und Boris Rhein (CDU), unter anderem auch Bernhard Brüne, Vizepräsident für Forschung an der Goethe-Universität, und Gerd Geißlinger, Geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer ITMP. Ministerpräsident Rhein betonte in seiner Rede auch die Wichtigkeit des Forschungsstandortes. „Es muss unser gemeinsames Ziel sein, Hessen wieder zu dem zu machen, was es mal war. Die Apotheke Deutschlands und Europas.“ Die Aufgabe der Politik sei es daher, den Boden zu bereiten und Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen dies möglich sei.

Bundesbildungs- und Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), die sich per Videobotschaft zum Richtfest zugeschaltet hatte, freute sich über die gelungene Zusammenarbeit der einzelnen Ebenen im Föderalismus. „Dieses Gebäude beweist, wie Kommunen, Bund und Länder am selben Strang ziehen können.“

Planmäßig soll das neue Gebäude des Fraunhofer-Instituts im vierten Quartal 2024 eröffnet werden.