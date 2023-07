Kein zweiter Wagen für Linie U9

Von: Judith Dietermann

„Wie die Ölsardinen“ stünden die Schülerinnen und Schüler mitunter im Wagen der Linie U9, kritisiert der Ortsbeirat 15. © peter-juelich.com

Stadt sieht keinen Bedarf, die Kapazität auf der U-Bahn-Strecke nachmittags zu erhöhen. Der Ortsbeirat 15 hatte kritisiert, dass der Platz für die Fahrgäste nicht ausreiche.

Die U-Bahn-Linie U9 ist in Frankfurt ein echtes Unikat: Ist die Bahn, die Nieder-Eschbach mit Ginnheim verbindet und sowohl über den Riedberg als auch das Nordwestzentrum fährt, doch die einzige Linie, die regelmäßig mit nur einem Wagen unterwegs ist. Zumindest meistens. Denn zumindest morgens, wenn viele Schüler und Schülerinnen in der Bahn sitzen, werden mittlerweile zwei Wagen eingesetzt.

Aber eben nicht an den Nachmittagen. In den Mittags- und Nachmittagstunden, hatte der Ortsbeirat 15 (Nieder-Eschbach) kritisiert, stünden die Schüler „wie die Ölsardinen“ in dem einzigen rollenden U-Bahn-Wagen. Besonders schlimm sei es zwischen dem Nordwestzentrum und Bonames-Mitte. Am ersten Schultag nach den Herbstferien vergangenes Jahr sei es gar noch schlimmer gekommen. Weil die Bahn so voll war, konnten Schülerinnen und Schüler auf dem Riedberg nicht mehr einsteigen und mussten auf die nächste Bahn warten, die alle 15 Minuten verkehrt. Und das, so der Ortsbeirat, sei längst kein Einzelfall.

Für das Stadtteilgremium gibt es daher nur eine Lösung: Auch am Nachmittag sollen, zumindest während der Schulzeit, auf der Linie zwei Wagen eingesetzt werden. Das dies von den Gegebenheiten her möglich wäre, zeige sich ja vormittags. Zudem seien in der Vorweihnachtszeit auch verlängerte Züge auf der Strecke unterwegs gewesen – und das sogar ganztägig.

Eine Anregung, die der Magistrat durchaus ernst nimmt. Intensiv seien die vorliegenden Fahrgastzahlen der Linie U9 daher noch einmal ausgewertet worden, teilt die Verwaltung mit. Dabei habe sich erneut gezeigt, dass alle Anforderungen des Nahverkehrsplans 2025+ erfüllt würden. Darin sei vorgesehen, dass im Mittel einer Stunde maximal 50 Prozent in der Normal- sowie 65 Prozent in der Hauptverkehrszeit aller Sitz- und Stehplätze genutzt werden sollen.

Bei lediglich vier einzelnen von 60 Fahrten pro Tag je Richtung trete bei der Linie U9 überhaupt eine Auslastung über 50 Prozent auf. Und: Dieser Grenzwert gelte für das Mittel aller Fahrten in einer Stunde, bei einzelnen Fahrten sei eine Überschreitung gar zulässig. Im Maximum wurden im Falle der U9 136 Fahrgäste gezählt – bei einer Kapazität der eingesetzten Wagen von 175 Sitz- und Stehplätzen.

Bedeutet: Sowohl am Mittag als auch am Nachmittag müsste kein zweiter Wagen eingesetzt werden, erklärt der Magistrat. Die Linie durchgängig mit zwei Wagen zu befahren, würde zu einem Überangebot führen. Das würde Mehrkosten verursachen und sei nicht wirtschaftlich. Weiterhin erhöhe ein zweiter Wagen den Energieverbrauch und sei daher auch aus ökologischer Sicht an dieser Stelle nicht sinnvoll.

Für den in der Anfrage des Ortsbeirats konkret genannten Fall am ersten Schultag nach den Herbstferien 2022 lägen derweil keine Zählergebnisse vor. Am ersten Schultag nach den anstehenden Sommerferien werde daher für den Abschnitt der U9 in dem genannten Zeitraum eine gesonderte Zählung durchgeführt, versichert der Magistrat. Aufgrund des zeitgleichen früheren Unterrichtsschlusses an den letzten Schultagen vor den Sommerferien sei allerdings schon jetzt geplant auch im vormittäglichen Schulverkehr Zwei-Wagen-Züge einzusetzen.