Ein Konzept für den Nieder-Eschbacher Bieberpark

Von: Judith Dietermann

In den vergangenen Jahren war der Teich im Bieberpark im Sommer meist ausgetrocknet. © nabu

Die Grünen im Ortsbeirat wollen, dass die Anlage endlich reaktiviert und saniert wird. Auch der Nabu setzt sich für eine Aufwertung ein.

Eigentlich ist das Grün rund um den Teich im Bieberpark am Lehenweg ein idyllisches Plätzchen. Es plätschert ein wenig im Wasser, Vögel zwitschern, Bienen summen. Doch der zweite Blick zeigt: Die kleine grüne Oase, der einzige Park in Nieder-Eschbach, könnte noch schöner sein. Wenn sie denn entsprechend umgestaltet würde.

Das beginnt schon beim Austausch der in die Jahre gekommenen Bänke und endet bei einer ordentlichen Planung. Für die der Ortsbeirat 15 (Nieder-Eschbach) sich bereits seit Jahrzehnten einsetzt. Und für die Ortsvorsteher Ernst-Peter Müller (CDU) regelmäßig im Jahresrückblick wirbt.

Passiert ist bislang allerdings nichts. Fehlende Gelder und zu wenig personelle Kapazitäten waren die jüngsten Begründungen des Magistrats, warum die Planungen bislang nicht vorangetrieben wurden. Und das, obwohl bereits im Juni 2019 dem Stadtteilgremium ein Konzept zur Reaktivierung, Umgestaltung und Sanierung des Bieberparks zugesichert worden war.

Sehnsüchtig warteten die Menschen in Nieder-Eschbach seitdem darauf, dass sie den Bieberpark wieder in seiner Funktion als Naherholungsgebiet nutzen könnten. So heißt es in einem Antrag der Grünen, der auf der Tagesordnung der Sitzung am kommenden Freitag steht. Damit wagt die Fraktion nun den nächsten Vorstoß in dieser nicht enden wollenden Geschichte. Mit der Vorlage soll der Magistrat gebeten werden, die Warteschleife endlich zu beenden, dem Ortsbeirat das angekündigte Konzept vorzustellen und die Maßnahmen dann auch umzusetzen.

Unterstützung gibt es auch vom Naturschutzbund (Nabu) Nord. „Wir würden uns wünschen, dass der Bieberpark endlich aufgewertet wird. Wir sind dran und werden beim Grünflächenamt für eine bessere Gestaltung kämpfen“, schreibt die Organisation auf ihrer Facebook-Seite.

Namensgeber des Parks ist Karl Bieber, der Anfang des 20. Jahrhunderts bei der Suche nach Braunkohle die Bieberquelle entdeckte. Er ließ einen artesischen Brunnen bauen, in dem das Wasser ohne Pumpen bis zur Erdoberfläche aufstieg. 1931 wurde der Brunnen mit Fontäne in Beton gefasst und Bänke aufgestellt: die Geburtsstunde des Bieberparks mit zwei Fischweihern und zwei Trauerweiden. Der 1956 dem Wasserwerk weichen musste.

Der Ortsbeirat 15 tagt am Freitag, 14. Juli, um 19.30 Uhr in der Gaststätte Darmstädter Hof, An der Walkmühle 1.