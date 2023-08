Bücherschrank in Nieder-Eschbach wieder zugänglich

Von: Fabian Böker

Patin Heike Stauder kümmert sich um den Bücherschrank. © Michael Schick

Nachdem er mehr als ein Jahr wegen der Arbeiten am Bürgeramt nicht im Einsatz war, kann der Bücherschrank wieder genutzt werden.

Mehr als ein Jahr stand er nicht zur Verfügung, nun kann der Bücherschrank vor dem Bürgeramt in der Deuil-La-Barre-Straße wieder genutzt werden. Und nach wenigen Tagen ist schon klar: Das wird er auch.

Der Schrank, der im März 2019 aufgestellt wurde, wurde im Juli 2022 wieder abgebaut. Der Grund waren Sanierungsarbeiten an der Außenstelle des Bürgeramtes, in deren Rahmen auch die Außenanlage erneuert wurde.

Für Ortsvorsteher Ernst Peter Müller (CDU) ist dieser Platz „einfach genial“, und das nicht nur wegen des neuen Erscheinungsbildes. „Dank des Bürgeramtes ist hier viel Publikumsverkehr, dazu kommen die vielen Menschen, die die nahe gelegene U-Bahn-Station frequentieren.“ Sein Eindruck daher wenige Tage nach der Wiedereröffnung: „Er wird genauso gerne und regelmäßig wie vorher genutzt.“

Mehr als 70 Schränke In Frankfurt gibt es derzeit mehr als 70 Bücherschränke. Der erste wurde im November 2009 am Merianplatz im Nordend eröffnet. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Vorfälle durch Vandalismus. So ist dieses Jahr an Pfingsten der Bücherschrank am Parlamentsplatz im Ostend ausgebrannt. Auch vor der Astrid-Lindgren-Schule im Dornbusch hat es schon gebrannt, der Schrank auf der Leipziger Straße in Bockenheim wurde beschädigt. bö

Vier Patinnen im Einsatz

Diesen Eindruck bestätigt auch Heike Stauder. Sie ist seit Anfang an eine der vier Patinnen für den Schrank, zusammen mit Birgit Biersack, Mona Haseleu und Elke Jatho. Sie erinnert sich, dass es ein langer Kampf war, den Schrank überhaupt zu errichten. 2012 gab es erstmals entsprechende Überlegungen. Als er dann endlich kam, „war es für mich keine Frage, als Patin aktiv zu werden“. Stauder ist begeisterte Buchleserin, „bei mir zu Hause gibt es kein Zimmer ohne Bücherregal“, es fällt ihr aber auch schwer, alte Bücher wegzuwerfen. Ein Bücherschrank sei für sie daher die perfekte Möglichkeit, Bücher abzugeben und sinnvoll weiterzugeben.

Damit das aber geordnet abläuft, sind sie und ihre Kolleginnen häufig im Einsatz. Sie achten darauf, dass die Umgebung sauber ist, dass die Bücher ordentlich präsentiert werden und „dass da nichts im Schrank steht, was da nicht hingehört“. Wie viele Stunden pro Woche sie tätig sind, kann Stauder nicht beziffern. „Wir organisieren uns per Whatsapp, irgendjemand von uns geht dann hin, wenn etwas zu tun ist.“

Einer der Menschen, die das Engagement der Patinnen zu schätzen wissen, ist Alexander Demandt. Er wohnt in Ober-Erlenbach und arbeitet in Bockenheim. „Auf dem Weg zur Arbeit komme ich meistens an mehreren Bücherschränken vorbei und lege dort öfter mal einen Zwischenstopp ein“, sagt er. Einer dieser Schränke ist der in Nieder-Eschbach, „und er hat schon etwas gefehlt“. Da er nun wieder aufgestellt wurde, wird Demandt auch wieder Bücher einstellen, sich selbst welche rausnehmen und „ab und zu selbst etwas für Ordnung sorgen“.

Noch aber ist nicht alles perfekt rund um den Standort. Ortsvorsteher Müller wünscht sich, dass der Papierkorb wieder angebracht wird. Und Patin Stauder ist noch immer etwas verwundert, „dass wir durch Zufall erfahren haben, dass der Schrank wieder steht“. Von der Stadt habe sich niemand gemeldet. „Die Kommunikation könnte in Zukunft besser sein.“