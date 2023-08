Bürgeramt in Nieder-Erlenbach macht wieder auf

Von: Fabian Böker

Ab Herbst hat das Bürgeramt auch noch einen zweiten Tag in der Woche offen. © Rolf Oeser

Ab 15. August können in der Außenstelle auch Pässe und Ausweise beantragt werden. Ab Herbst soll es auch einen zweiten Tag geben, an dem das Amt offen hat.

Nach rund dreieinhalb Jahren steht den Menschen in Nieder-Erlenbach ab dem kommenden Dienstag wieder die Außenstelle des Bürgeramtes zur Verfügung. Das Angebot wird dann umfangreicher sein als vor der Schließung.

Eine Folge der Corona-Pandemie Anfang 2020 war die Schließung aller Außenstellen des Bürgeramtes, in Fechenheim, Harheim und Kalbach – und in Nieder-Erlenbach. Doch während die anderen drei bereits Ende November oder Anfang Dezember 2022 wieder öffneten, dauerte es in Nieder-Erlenbach länger. Bis jetzt,

Nach Angaben der Stadt hatte das vor allem technische Gründe. Zunächst einmal sei es um einen Umbau gegangen. Im Zuge der Arbeiten wurde das Gebäude saniert und ein zweiter vollwertiger Arbeitsplatz eingerichtet. „Genau das war ein großer Wunsch hier vor Ort“, erklärt Ortsvorsteher Yannick Schwander (CDU), „und auch das Ziel der Renovierung“.

Aber es sollte eben auch eine Erneuerung der Datenkabel geben, damit das Amt an das städtische Datennetz angeschlossen werden kann. Doch der alte Anschluss, erklärt Lisa Rühmann, Amtsleiterin des Bürgeramts, Statistik und Wahlen, „wurde von dem Telekommunikationsanbieter aufgrund gravierender technologischer Veränderungen gekündigt“. Dieser habe auch nicht die Bandbreite besessen, um Pässe und Ausweise beantragen und übermitteln zu können. Daher mussten neue Kabel verlegt und die Verbindung zur Bundesdruckerei hergestellt werden. Was dann wiederum zu den Verzögerungen geführt habe.

Öffnungszeiten Die Außenstelle des Bürgeramtes hat immer dienstags von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Termine können online unter frankfurt.de/buergeramt_termine oder telefonisch über die Behördennummer 115 gebucht werden.

Yannick Schwander gibt zu, dass er und seine Kollegen und Kolleginnen im Ortsbeirat schmunzeln mussten, als sie schon vor einiger Zeit erfahren haben, dass die zeitnahe Fertigstellung des Umbaus an technischen Dingen scheitere. „Aber jetzt freuen wir uns einfach nur. Wir wollen nicht mehr zurück schauen.“

Die Freude rührt daher, dass es fortan anders als vor der Schließung das vollständige Dienstleistungsspektrum des Bürgeramtes geben wird. Dazu gehören nach Angaben der Stadt auch die Ausstellung von Pässen und Ausweisen.

„Ich freue mich, dass wir für die Bürgerinnen und Bürger in Nieder-Erlenbach wieder mit kurzen Wegen erreichbar sind und jetzt das vollständige Serviceangebot des Bürgeramtes vor Ort anbieten können“, so Lisa Rühmann.

Doch mit der Erweiterung des Angebots ist es nicht getan. Es wird auch – wie in allen anderen Außenstellen auch – einen zweiten Tag in der Woche geben, an dem das Amt geöffnet hat. Das werde aber erst im Herbst nach der Landtagswahl am 8. Oktober umgesetzt. Während der aktuellen Ferien sowie der anschließenden Phase der Briefwahl, bei der auch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgeramtes mit anpacken, fehle das nötige Personal.

