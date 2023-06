Nied: Aufmerksamkeit für einen Tag

Von: Alexandra Flieth

Teilen

Vanessa Schütz mit Kater Micky bei der Katzenschau im Tierheim. © Maik Reuß

Beim Sommerfest im Tierheim Nied kann man Katzen streicheln. Und vor allem den Verein unterstützen.

Kater Micky macht sich ganz lang, denn Tierheim-Helferin Vanessa Schütz hält ihm ein Leckerli hin. Der dreijährige schwarze Kater hat sichtlich Freude daran, dass ihm so viel Aufmerksamkeit zuteil wird. In diesem Moment ist er der Star, und alle Zuschauer:innen, die vor dem Gehege stehen, blicken nur auf ihn: Das Tierheim Nied hatte am Wochenende zum zweitägigen Sommerfest auf sein Gelände am Nieder Kirchweg unter der Schwanheimer Brücke geladen. Und dazu gehört auch der Versuch, den ein oder anderen der Schützlinge zu vermitteln:

Meike Müller, stellvertretende Vorsitzende des Tierheims, dessen Träger der Tierschutzverein Schwalbach und Frankfurt-West ist, stellte die Katzen nachmittags vor. Bei der Hitze aber ließ sich nicht jeder der Stubentiger ins Außengehege locken, sondern blieb lieber drinnen – abseits des Trubels.

Kater Micky war einer, der die Chance nutzen wollte und sich von seiner besten Seite zeigte. Schwarze Tiere sind oft im Nachteil, wenn es darum geht, vermittelt zu werden, denn schwarze Katzen, das weiß Bernd Johanning, Vorsitzender des Tierheims Nied, werden noch immer von vielen abergläubisch beäugt. Micky und auch seine Kumpanen mit schwarzem Fell machten an diesem Nachmittag jedenfalls deutlich, dass sie große Schmuser sind und auch gerne spielen.

Jede Katze im Tierheim hat ihre ganz eigene Geschichte und hofft darauf, ein neues „Für-Immer-Zuhause“ für sich zu finden, wie es die Mitarbeiter:innen nennen, die sich allesamt ehrenamtlich für das Tierheim engagieren. Wie auch Vanessa Schütz, die seit Herbst 2019 einmal wöchentlich auf das Gelände kommt, um Katzenklos zu säubern, die Samtpfoten zu füttern und mit ihnen zu spielen und zu schmusen. „Vermittlungsgespräche gibt es zum Sommerfest aber keine“, machte Johanning klar – keiner soll ein Tier im Überschwang der Gefühle mitnehmen. Die Vorstellungsrunde ist gedacht, um den Gästen einen ersten Eindruck von den zu vermittelnden Tieren zu geben. Hinter den Kulissen gibt es noch viel mehr Tiere, darunter mehrere Katzenmütter mit ihren Kätzchen, und Tiere in Quarantäne.

Einer der Insassen in Quarantäne ist Mogget. Dem zehn Monate alten getigertem Kater fehlt noch eine zweite Impfung, deswegen darf er nicht zu den anderen. Überhaupt hat ihm das Leben keinen guten Start gegeben. Nicht nur, dass er selbst jedem, der an seiner Quarantäne-Box vorbeiging, sein unendlich großes Leid klagt. Darüber hinaus wurde er auch noch von seiner eigentlich viel zierlicheren Schwester Sumi so richtig vermöbelt und musste aus dem gemeinsamen Gehege herausgenommen werden. Wahrscheinlich lag es daran, dass Sumi Junge hat. Das ändert aber nichts an seiner misslichen Lage in der Quarantäne-Box – und das bringt Mogget laut hörbar zum Ausdruck.

„Derzeit haben wir circa 90 Katzen im Tierheim; nicht alle sind schon zu vermitteln“, sagt Johanning. Mit rund 40 Zwergkaninchen sind auch die Gehege der Langohren gefüllt; das Nieder Tierheim stößt an seine Kapazitätsgrenzen. Gerade bei den Kaninchen merke man, dass die Pandemie zu Ende sei und viele nun keine Zeit mehr für ihre Haustiere hätten, sagt Johanning. Im Sommer werde überdies weniger vermittelt, weil die Leute in den Urlaub fahren möchten.

Umso wichtiger ist es für den Tierschutzverein daher, Spenden zu generieren, um die täglich anfallenden Kosten zu bewältigen. Das Sommerfest ist für die Aktiven eine Gelegenheit dazu.