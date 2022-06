Bernd Johanning neuer Vorsitzende beim Tierschutzverein

Von: Alexandra Flieth

Bernd Johanning mit einer russischen Landschildkröte. © Maik Reuß

Der Tierschutzverein lädt zum Sommerfest – und gibt einen Wechsel an der Spitze bekannt.

Ninja heißt die kleine russische Landschildkröte, die Bernd Johanning, neu gewählter Vorsitzender des Tierschutzvereins Schwalbach & Frankfurt West, in der Hand hält. Neugierig schaut das Reptil mit seinen wachen Augen die Umgebung an. Immer dann, wenn ihr etwas ungewohnt erscheint, zieht die Schildkröte zur Sicherheit mal kurz den Kopf zurück unter ihren Panzer, aber nur für einen kleinen Moment. Sie ist ein Exot unter den Bewohnern und Bewohnerinnen auf dem Gelände des Tierheims Nied, dessen Träger der Tierschutzverein ist.

„So eine Schildkröte haben wir nicht so oft bei uns“, erzählt Johanning. Gerettet aus einer schlechten Haltung, lebt das auf 17 Jahre geschätzte Reptil derzeit dort im Kleintierhaus – zusammen mit zahlreichen Kaninchen und einem Nymphensittich, der sich hörbar freut, als der Vereinsvorsitzende auf einen Besuch bei den Tieren vorbeischaut. Viel Zeit bleibt Johanning an diesem Tag dort nicht, um zu verweilen, denn auf dem Gelände wird erstmals seit 2019 wieder ein Sommerfest gefeiert.

An zwei Tagen lädt das Tierheim Nied ein, das Gelände kennenzulernen und sich auszutauschen. Die tierischen Bewohner:innen sind fast alle in ihren Häusern, die Temperaturen zu heiß, um sich in den Außengehegen aufzuhalten. Nur wenige Katzen dösen dort im Schatten.

„Das Fest ist wichtig, die Einnahmen kommen dem Verein für seine Arbeit zugute“, sagt Johanning. Mitglieder haben Kuchen und Salate gespendet, das Grillgut und Getränke sind dazugekauft worden. Eine Besucherin zeigt ihm auf ihrem Handy Fotos ihrer zwei Katzen, die sie aus dem Nieder Tierheim adoptiert hat, und erzählt ihm, wie glücklich sie mit den beiden sei.

Seit sechs Wochen ist Bernd Johanning nun der Vorsitzende des Tierschutzvereins. Er löste damit die langjährige Vereinsvorsitzende Petra Decken ab, die sich nun ganz auf die Aufgaben der Tierheimleitung konzentrieren möchte.

Beide Funktionen habe sie rund zehn Jahre zusammen ausgeführt und schon vor der Jahreshauptversammlung angekündigt, dass sie den Vereinsvorsitz abgegeben möchte, erzählt Johanning. Er engagiert sich seit 2017 für den Tierschutz. „Ich habe damit angefangen, die Tiere auf dem Gelände am Wochenende zu füttern. Mit der Zeit habe ich immer mehr Aufgaben übernommen“, sagt er. Schon bald darauf wurde er in den Vorstand gewählt, nun führt er ihn an.