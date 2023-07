Nico Wehnemann: Der Provokateur

Von: Georg Leppert

Ganz Frankfurt wollte im vergangenen Herbst Oberbürgermeister Peter Feldmann abwählen – Nico Wehnemann machte Wahlkampf für (!) den SPD-Politiker. © christoph boeckheler*

Der Frankfurter Stadtverordnete Nico Wehnemann macht Opposition auf recht eigene Art. Dass er damit aneckt, gehört zum Konzept.

Manchmal kann Nico Wehnemann richtig ätzend sein. Er bestreitet das auch gar nicht. Im Gegenteil: Dass er etwa Digitaldezernentin Eileen O’Sullivan und auch die übrigen Kommunalpolitiker:innen von Volt mit ständigen Provokationen und neunmalklugen Bemerkungen gegen sich aufgebracht hat, kann er schon verstehen. Es stört ihn nur nicht, mehr noch: Es gehört zum Konzept, wie Nico Wehnemann im Römer Opposition betreibt. Provokativ, nervend, mitunter brachial.

2016 ist der heute 40 Jahre alte Wehnemann als Stadtverordneter in den Römer eingezogen. Für die Satirepartei „Die Partei“, die eigentlich eine Abkürzung ist. Der Name steht für: Partei für Arbeit Rechtsstaat Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative. Aber das weiß kaum mehr jemand. In Frankfurt und anderen Großstädten, aber auch im Europaparlament hat sich die Gruppe, die im Umfeld der Satirezeitschrift „Titanic“ entstanden ist, als „Die Partei“ längst einen Namen gemacht.

Wehnemann, im Hauptberuf IT-Spezialist bei der Nichtregierungsorganisation Attac, trat 2010 in die „Partei“ ein. Er wollte Politik machen, wusste aber mit keinen anderen Parteien und Wählerinitiativen etwas anzufangen. Auch nicht mit der Linken oder Ökolinx rund um Jutta Ditfurth und Manfred Zieran. Inhaltlich gibt es Überschneidungen, Wehnemann steht politisch weit links. Aber wirklich passen würde er zu keiner der Gruppen. „Ich bin in die ,Partei‘ eingetreten, weil ich mich selbst wählen wollte“, sagt Wehnemann.

Das tat er dann auch und überraschend viele folgten ihm. Im ersten Versuch zog Wehnemann in den Römer ein und sorgte gleich mal mit einer Provokation für einen Polizeieinsatz im Rathaus, weil er angekündigt hatte, die AfD mit Sahnetorten zu empfangen. Kurz zuvor hatte ein Aktivist der AfD-Politikerin Beatrix von Storch eine Torte ins Gesicht gedrückt. In Frankfurt blieb die Fraktion unbehelligt. Wehnemann hatte zwar Torten mitgebracht, aber die wurden einfach gegessen.

Unlängst gab es einen neuen Coup von Wehnemann und seinen Parteifreunden (das Gendern ist an der Stelle nicht nötig, denn zumindest in der Spitze ist die „Partei“ rein männlich besetzt). Vor einiger Zeit bekam Moritz Post einen Fragebogen des Drogenreferats zugeschickt. Er sollte sich zu Fragen rund um Cannabis äußern. Post ist Wehnemanns Fraktionsreferent, seine rechte Hand im Römer, sein engster politischer Vertrauter. Er ist Journalist, ist wissenschaftlich tätig, promoviert – er ist oft das Mastermind hinter den Aktionen der „Partei“.

In diesem Fall stellten Wehnemann und Post fest, dass der Fragebogen ungewöhnlich unprofessionell gestaltet war. Die Jungs von der „Partei“ brauchten ihn nur kopieren – nach eigenen Angaben 500 Mal – und immer wieder ausfüllen. Schon war die Umfrage gefälscht und (zumindest zunächst) unbrauchbar. Unter anderem kam heraus, dass die Frankfurter:innen kiffen wie die Weltmeister.

Die Fälschung der Umfrage ist eine typische Aktion für Wehnemann und seine Leute. Manche finden sie richtig lustig, andere total peinlich, wieder andere sind ganz schön empört, weil ein für die Drogenpolitik der Stadt notwendiges Instrument sabotiert wurde.

Wehnemann nimmt solche Reaktionen interessiert zu Kenntnis, mehr aber auch nicht. „Wir überschreiten Grenzen, dafür sind wir da.“ Die „Partei“ empfand die Umfrage als schlecht gemacht und die beschlossene Freigabe von Cannabis als bestenfalls halbherzig. Also nutzten sie ihre Mittel und manipulierten die Studie.

In den sieben Jahren im Stadtparlament hat sich Wehnemann durchaus entwickelt. Am Anfang gab er den Klassenclown, wollte um jeden Preis witzig sein, was manchmal gelang, manchmal nicht. Mittlerweile macht er Politik. Oft mit dem Mittel der Satire, aber nicht immer. Bisweilen kann Wehnemann auch sehr ernst sein. Als der frühere Kirchendezernent Uwe Becker (CDU) einst die besondere Bedeutung von Kirche und Religion hervorhob, erinnerte Wehnemann an den Missbrauchsskandal in der Kirche und bekannte, dass auch er als Kind missbraucht wurde.

Vieles, was Wehnemann politisch macht, hat mit dem Kampf gegen Rassismus zu tun. Jahr für Jahr kritisiert er die Messe, weil zur Buchmesse auch rechte Verlage kommen dürfen. 2017 protestierte er gegen einen Auftritt des Verlegers Götz Kubitschek und wurde von einem Ordner zu Boden gebracht. Die Erfahrung war schmerzhaft, aber immerhin: Anderthalb Jahre nach seinem Einzug in den Römer war dieser Nico Wehnemann stadtweit bekannt.

Wie kaum ein Zweiter beherrscht der Stadtverordnete die Kunst der politischen Provokation. Vor gut einem Jahr gelangte er an einen Antrag der Grünen, das N-Wort zu ächten. Das Problem: In der Koalitionsrunde war dieser Antrag am Widerstand der FDP gescheitert. Wehnemann stellte den Antrag wortgleich. Aus Koalitionsdisziplin mussten die Grünen die Annahme ihrer eigenen Vorlage verhindern.

Wehnemann gehe es darum, die Grünen zu quälen, beklagte deren Fraktionschef Dimitrios Bakakis. Das mag so sein, vor allem aber wollte und konnte Wehnemann aufzeigen, wie zerstritten die Römer-Koalition zum Teil ist – selbst wenn es eigentlich um Selbstverständlichkeiten wie die Ächtung rassistischer Sprache geht. Am Ende gab es dazu einen leicht veränderten Koalitionsantrag.

An diesem Wochenende war Wehnemann beim „Ruhrpott Rodeo“, einem Musikfestival in Oberhausen. Die „Partei“ hatte dort einen Stand aufgebaut. Drei Tage lang wurde gefeiert, getrunken und Politik gemacht. Sauber trennen lässt sich das nicht. Schon gar nicht bei einem Satiriker und Provokateur wie Nico Wehnemann.