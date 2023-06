Nicht nur in Frankfurt: Umsteuern Richtung Fahrradstadt

Von: Peter Hanack

Rechtzeitig zum Start der Fahrradmesse Eurobike hat die Stadt Radwege rund um die Messe Frankfurt neu markiert. © Monika Müller

Der Nationale Radverkehrkongress startet parallel zur Fahrradmesse Eurobike in Frankfurt. Der Bund mahnt, die Kommunen sollen das Geld für Radprojekte abrufen.

Gleichzeitig mit der Fahrradmesse Eurobike hat am Dienstag in Frankfurt der Nationale Radverkehrskongress begonnen. Der Parlamentarische Staatssekretär Oliver Luksic (FDP) forderte Bundesländer und Kommunen auf, die vorhandenen Fördergelder für Radwege in Anspruch zu nehmen. Das Fahrrad spiele „eine immer wichtigere Rolle im Mobilitätsmix“ und leiste einen wichtigen Beitrag zur Verkehrswende, sagte er in der Auftaktpressekonferenz zum Kongress.

Ziel sei es, eine lückenlose und sichere Infrastruktur für den Radverkehr zu schaffen, so Luksic. Die Mittel dafür seien ausreichend vorhanden. So habe der Bund bis zum Jahr 2028 rund 2,8 Milliarden Euro Fördermittel vorgesehen. Das sorge für Planungssicherheit bei Ländern und in den Kommunen. „Jetzt müssen die zuständigen Akteure vor Ort diese Mittel auch abrufen und Maßnahmen zügig voranbringen.“ Ausdrücklich lobte Luksic Hessen und Frankfurt. Dort tue sich „sehr viel“.

Frankfurt im Zentrum des Radverkehrs

Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) sagte, Frankfurt stehe mit der Eurobike und dem Kongress nun für einige Tage im Zentrum des Radverkehrs in Deutschland. Das Rad sei schon jetzt ein tolles Freizeitgefährt. Ziel müsse es nun sein, es zu einem gleichberechtigten Verkehrsmittel auch für den Alltag zu machen. Städte seien jahrzehntelang für Autos ausgelegt worden. Nun gehe es um die „menschengerechte Stadt“. Dafür seien neben guten Radwegen auch ausreichende Abstellplätze, eine gute Beschilderung und sichere Wege etwa zur Schule nötig. „Radfahren muss vor Ort attraktiver werden“, sagte der Grünen-Politiker.

Um dies zu erreichen, müssten das Land und die Kommunen partnerschaftlich zusammenarbeiten. In den vergangenen Jahren habe Hessen rund 190 Millionen Euro an Fördermitteln für knapp 700 Projekte bewilligt, so Al-Wazir. Um es gerade auch kleineren Kommunen zu ermöglichen, Vorhaben erfolgreich umzusetzen, finanziere das Land bis zum Jahr 2030 sogenannte Nahverkehrskoordinator:innen. Gut sei es, dass der Bund nun verlässlich bis 2028 Fördergelder zugesagt habe. Diese Verstetigung sei ein großer Fortschritt.

Zwei Tage Kongress in Frankfurt Der Nationale Radverkehrskongress findet zum achten Mal statt. Ausrichter sind das Bundesverkehrsministerium, das hessische Verkehrsministerium sowie die Stadt Frankfurt. Zwei Tage lang geht es im Kongresshaus Kap Europa darum, wie der Radverkehr verbessert werden kann. Rund 700 Fachleute sind angemeldet. pgh Mehr dazu im Internet gibt es unter nationaler-radverkehrskongress.de

„Wir können Fahrradstadt“, gab Frankfurts neuer Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) den Ton vor. Wenn die Klimaziele erreicht werden sollten, müsse vor allem bei den Gebäuden und im Verkehr angepackt werden. So habe die Stadt in kurzer Zeit rund 30 Kilometer sichere Radfahrstreifen ausgebaut.

Weg von der autogerechten Stadt

Frankfurt, so Josef, sei die Stadt der kurzen Wege. Gerade hier sei es nötig und auch möglich, die Bedeutung des Radverkehrs für die städtische Mobilität zu stärken. Zudem sei Frankfurt die Stadt der Pendler. So kämen täglich zu den knapp 760 000 Einwohner:innen rund 390 000 Pendler:innen hinzu. Gerade deshalb müssten auch die Radschnellwege in der Region zügig gebaut werden.

Nötig sei es, schnell umzusteuern, weg von der autogerechten Stadt hin zur Fahrradstadt, wie das Frankfurt bereits 2019 beschlossen habe, so Josef. Das entspreche auch dem Zeitgeist. Der zur Verfügung stehende Raum müsse neu verteilt werden, nicht nur zwischen Autos und Fahrrädern, sondern auch mit Fußgänger:innen und Platz für mehr Bäume in der Stadt.