Verbotene Werbung: NFL lädt hessische Lehrkräfte zur Fortbildung nach Las Vegas ein

Von: Peter Hanack

So sieht es aus, wenn die Großen spielen und keine Schülergruppen: Training der Flag Football Lizzards in Kelkheim. © Renate Hoyer

Die US-Football-Liga NFL darf an Hessens Schulen nicht mehr werben. Das hessische Kultusministerium hat das verboten. Mitgemacht beim Flag-Football haben vor allem Frankfurter Schulen.

Die US-Football-Liga NFL und deren Partner müssen ihre massive Werbung an Hessens Schulen einstellen. Das hat das Hessische Kultusministerium durchgesetzt. Die NFL versucht seit geraumer Zeit, Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte für Flag-Football, eine kontaktlose Variante des American Football, zu begeistern – und hat dabei den Bogen offenbar überspannt.

Parallel zu ihrem Bemühen, American Football auch in Deutschland für ein breites Publikum attraktiv zu machen, hat die US-Football-Liga NFL an deutschen Schulen ein Flag-Football-Programm ins Leben gerufen. Durchgeführt wird dieses Programm vom Sportrechtevermarkter Sportfive, einer Agentur mit Sitz in Hamburg. In Hessen haben sich daran 20 Schulen aus Frankfurt sowie Kelkheim und Oberursel beteiligt und diese kontaktlose Variante des Football im Unterricht oder in Arbeitsgemeinschaften angeboten.

Großflächige Bandenwerbung

Im Umfeld dieses Sportprogramms, zu dem Turniere der teilnehmenden Schulen gehören, haben die NFL und ihr Sponsor Deutsche Kreditbank (DKB) mit großflächiger Bandenwerbung auf sich aufmerksam gemacht. Lehrkräfte, die an Seminaren der NFL teilgenommen haben, erhielten für ihre Schüler und Schülerinnen Bälle und Trikots sowie Unterrichtsmaterial mit Logos der NFL. Diese Werbung hat das Hessische Kultusministerium nun untersagt. Der Hessische Rundfunk hat als Erster darüber berichtet.

„Der Sport bleibt natürlich erlaubt, aber das Equipment darf keine NFL-Logos mehr tragen, und auch die Werbebanner sind nicht gestattet“, teilte ein Sprecher des Kultusministeriums auf Anfrage mit. Grundsätzlich freue man sich, wenn an Schulen etwas Neues ausprobiert werde und sich Schüler und Schülerinnen gemeinsam für Sport begeistern ließen.

Schulgesetz missachtet

Allerdings müsse bei einem Sponsoring immer der schulische Zweck eindeutig im Vordergrund stehen, sagte der Sprecher mit Hinweis auf den Sponsoring-Erlass des Kultusministeriums und entsprechende Regelungen im Hessischen Schulgesetz. Dies sei offenbar missachtet worden. Die 20 Schulen, an denen bisher Flag-Football gespielt wurde, könnten dies natürlich weiterhin tun. Auch weiteren Schulen stehe dies frei.

Ein Schulturnier, das für November in Frankfurt geplant war, hat die NFL aber nach Auskunft des Kultusministeriums nach Düsseldorf verlegt, dem inoffiziellen Sitz der NFL in Deutschland. Offiziell ist diese in Eschborn bei Frankfurt beheimatet. Offenbar geschah die Verlegung des Turniers in Reaktion auf das hessische Werbeverbot. Weder die Deutschlandvertretung der NFL noch Sportfive waren am Mittwoch für die Frankfurter Rundschau für eine Stellungnahme zu erreichen.

GEW Hessen übt Kritik

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Hessen hatte bereits früh Kritik an der massiven NFL-Werbung geübt. Deren Vorsitzender Thilo Hartmann begrüßte das Verbot. Es sei „cool“, wenn Schulen Neues ausprobieren wollten. Dabei dürften sie sich aber nicht von Sponsoren abhängig machen.

Ob die NFL weiterhin in Hessen mit dem Sportprogramm zum Flag-Football aktiv bleibt, ist unklar. Man zeige sich dort vergrätzt, heißt es dazu aus dem Kultusministerium. Klar aber ist, dass die Werbung an den Schulen mit einigem Aufwand betrieben wurde.

Flüge in die USA

So durfte der Sieger des Bundesentscheids im Flag-Football der Schulen auf Einladung der NFL an einem Turnier in den Vereinigten Staaten teilnehmen. Anfang des Jahres war dies das Frankfurter Goethegymnasium, das mit seiner Mannschaft zur internationalen Meisterschaft in die USA und zum NFL Pro Bowl nach Las Vegas fliegen durfte.

Auch zwei Lehrkräfte einer hessischen Schule nahmen die Einladung der NFL offenbar gerne an. Sie weilten zum Zweck der Fortbildung ebenfalls in Las Vegas, um sich die Vorzüge des Flag-Footballs dort erläutern zu lassen, wie das Kultusministerium mitteilt. Dies sei künftig ausdrücklich nicht mehr erwünscht.