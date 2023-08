Neuer Streik im Einzelhandel am Montag: Kundgebung in Frankfurt

Von: Sebastian Richter

Wie schon am Freitag plant die Gewerkschaft Verdi für Montag einen Streik im Einzelhandel. Beschäftigte von Rewe, H&M, Karstadt und weiteren Geschäften sind beteiligt.

Frankfurt – Für Montag hat die Gewerkschaft Verdi erneut Streiks im Einzelhandel angekündigt. Zuletzt legten am Freitag (4. August) in verschiedenen Geschäften Beschäftigte die Arbeit nieder. Hintergrund sind Tarifverhandlungen in Nordrhein-Westfalen. Am Montag gehen die Verhandlungen in die fünfte Runde. In Hessen gibt es Anfang September die nächsten Gespräche.

Streik in Hessen: „Das Spiel auf Zeit muss beendet werden“

„Die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel haben gegenüber den Arbeitgebern eine deutliche Erwartungshaltung: Bei den Tarifverhandlungen in Nordrhein-Westfalen soll endlich der Knoten platzen und ein verhandlungsfähiges Angebot unterbreitet werden, das auch für die fünfte Verhandlungsrunde am 4. September in Hessen richtungsweisend sein soll“, erklärt Marcel Schäuble, Landesfachbereichsleiter Handel der ver.di Hessen und Verhandlungsführer für den hessischen Einzel- und Versandhandel in einer Pressemitteilung.

„Das Spiel auf Zeit, das die Arbeitgeber betreiben, muss beendet werden. Die Beschäftigten in der Branche sind von den massiven Preissteigerungen hart getroffen und benötigen schnell mehr Geld, um ihr Auskommen finanzieren zu können.“

Streik in Frankfurt: Rewe, H&M und weitere betroffen

Als Konsequenz kündigt Schäuble damit eine erneute Demonstration vor dem Sitz der Arbeitgeberverbände des Handels in Hessen an. DIe Protestierenden wollen damit „Kolleg*innen in Nordrhein-Westfalen“ unterstützen, sodass „bei den Arbeitgebern endlich die notwendige Bewegung in die Tarifauseinandersetzung“ komme.

Die Versammlung findet also am 7. August in Frankfurt vor dem Sitz der Arbeitgeberverbände des Handels in der Flughafenstraße 4a statt. Beteiligt seien laut der Pressemitteilung von Verdi Beschäftigte von Rewe/Penny, Esprit, Frankfurt Airport Retail, Galeria Karstadt Kaufhof, H&M, Zara, Ikea, TK Maxx, Adler, Kaufland und Douglas. Welche Filialen genau betroffen sein werden, nannte Schäuble nicht. (spr)