Neuer Glanz in den Ferien für Frankfurter Schulen

Von: Sandra Busch

Die Flure im Kellergeschoss der Schillerschule bekommen in den Sommerferien einen neuen Anstrich. © christoph boeckheler*

Fast die Hälfte der Frankfurter Schulen wird im Sommer zur Baustelle. Bau- und Bildungsdezernentin Weber plädiert für einen Bewusstseinswandel bei der Pflege der Schulen.

Sie sind alle weg. Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer. Alle ausgeflogen in die Sommerferien. Sie aalen sich in Parks, erholen sich in Schwimmbädern und an Stränden vom vergangenen Schuljahr. Das heißt aber nicht, dass Pausenhöfe und Klassenzimmer menschenleer sind. Denn die Sommerferien eignen sich besonders gut für Bauarbeiten: sechs lange Wochen, in denen durch Baulärm kein Unterricht gestört werden kann. Und so gehen Handwerker und Handwerkerinnen derzeit an den Schulen ein und aus.

An fast der Hälfte der 166 öffentlichen Frankfurter Schulen wird in den Ferien gehämmert und gesägt, gebohrt und geschraubt. Es werden Fassaden saniert, Klassenräume renoviert, Fachräume modernisiert, Container aufgestellt. 133 Baumaßnahmen hat die Stadt für die sechs Wochen Ferienzeit in den Schulen geplant. Kosten: 13 Millionen Euro.

Ein großer Batzen des Geldes wird fürs Aufstellen von Containern ausgegeben. In der Michael-Ende-Schule in Rödelheim werden Container ausgetauscht und erweitert. Die Karl-von-Ibell-Schule in Unterliederbach bekommt genauso wie die Friedrich-Fröbel-Schule in Niederrad Container aufgestellt. Das kostet an jeder der Schulen mehr als zwei Millionen Euro.

Aber auf der diesjährigen städtischen Sanierungsliste stehen auch kleinere Aufgaben. Die Heinrich-Seliger-Schule bekommt etwa die Urinalanlage umgebaut und eine neue Uhr im Pausenhof. Flure in der Schillerschule erhalten einen Anstrich, die Leibnizschule ein neues Hoftor. „Früher gab es 40 bis 50 Maßnahmen in den Sommerferien“, sagt Bau- und Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD). „Mit 133 in diesem Jahr haben wir eine deutliche Steigerung.“

So wird die Fassade an der Falkschule renoviert, an der Astrid-Lindgren-Schule und der Viktor-Frankl-Schule das Dach repariert, an der Engelbert-Humperdinck-Schule die Heizung saniert. Und an der Heinrich-Kleyer-Schule wird im Kellergeschoss ein Wasserschaden beseitigt, der durch Starkregen entstanden ist. „Es passiert einiges, um die Schulgebäude zu erhalten und zu sanieren“, sagt Weber. „Aber wir brauchen da einen Bewusstseinswandel.“ Wenn eine Schule instandgesetzt sei, dann müsse sie immer wieder gepflegt werden. „Wir müssen einen gewissen Rhythmus in der Instandhaltung der Schulen bekommen“, sagt Weber.

Etwa alle fünf Jahre solle man eine Schule anschauen. „Damit wir gar nicht erst wieder in einen Zustand geraten, in dem wir so viele marode Schulen haben.“ Im Rahmen der Schulbauoffensive wolle sie das genauer und konkreter fassen. „Da muss dann natürlich auch das Geld da sein.“