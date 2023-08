Neue Trainingsreihe: Rhetorik gegen rechte Hetze

Teilen

Emotionen, Rückfragen und Grenzen können nützlich sein gegen Diskriminierung

Wer am vergangenen Freitagabend den Raum ganz oben im Frankfurter Haus der Jugend betreten hatte, wurde nicht nur mit einem grandiosen Ausblick auf die Stadt belohnt, sondern auch mit einer erfrischenden Zimmertemperatur. Trotz der kühlenden Klimaanlage sollte die Stimmung im Verlauf des Abends aber hitzig werden.

Rund 20 grüne Basismitglieder und andere Interessierte waren der Einladung des Grünen Kreisverbandes Frankfurt gefolgt und nahmen am Workshop „Rhetorik gegen rechts“ teil. Im Training sollten ihnen Werkzeuge an die Hand gegeben werden, mit denen sie effektiv gegen rechtsextreme Stammtischparolen argumentieren können.

Initiator des Trainings ist der Grünen-Europaparlamentsabgeordnete Romeo Franz. Er setzt sich seit Jahrzehnten für gleichberechtigte Teilhabe von Minderheiten, gegen Rassismus und Diskriminierung ein. Als einziger Sinto im europäischen Parlament verkörpert er genau die Person, gegen die Rechtsextreme und AFDler immer wieder wettern. Das Erstarken rechter Kräfte in Deutschland und Europa sei für ihn als Betroffener ein Supergau, sagt er. Als Ende Juni im Kreis Sonneberg im Süden Thüringens ein AFD-Kandidat als Landrat gewählt wurde, habe ihn das erst sprachlos gemacht. Aber schon am nächsten Tag entwickelte er die Idee für ein Argumentationstraining, das Menschen die Sprache gegenüber rechten Parolen zurückgeben soll.

Dafür engagierte er den Argumentationstrainer Jürgen Schlicher, der seit 18 Jahren das Argumentationstraining gegen Stammtischparolen nach dem Bildungswissenschaftler Klaus-Peter Hufer vermittelt. Das erste Training fand Ende Juli in Sonneberg statt.

Stammtischparolen sind meist drastische Behauptungen, die kein Wenn und Aber kennen. Sie sind pauschalisierend und unreflektiert und haben bereits eine lange Tradition. Zudem haben sie für die, die sie verlauten lassen, eine sozialpsychologische Komponente, da sie identitäts- stiftend sein können, erklärte Schlicher.

Die Trainingsreihe „Rhetorik gegen rechts“ soll in den nächsten Monaten deutschlandweit fortgesetzt werden: am 3. September in Lübeck, am 8. September in Dresden, am 20. Oktober in Greifswald und am 11. November in Flensburg. Informationen dazu gibt es bei den jeweiligen Grünen- Kreisverbänden. Geübt werden kann auch in der App KonterBUNT, die Informationen und Gegenstrategien zu Stammtischparolen bietet. prsoe